Президент Финляндии, премьер и глава МИДа от лица народа осудили теракт в Лондоне

Глава правительства Финляндии Юха Сипиля, президент республики Саули Ниинисте и глава финского МИДа Тимо Сойни осудили действия лондонских террористов и выразили соболезнования пострадавшим в результате атак.

"Шокирован и опечален новостями из Лондона", – написал премьер-министр Финляндии Юха Сипиля в своем аккаунте в Twitter. "Резко осуждаю теракт и соболезную всем, кто пострадал или потерял близких".

Президент Финляндии Саули Ниинисте в своем обращении к народу заявил, что отпор радикальным движениям дадут силы демократии и свободы, которые не позволят склониться перед терроризмом. Глава финского МИДа Тимо Сойни назвал теракт ударом по европейским ценностям и бесовестным деянием. Их слова цитирует Русская служба новостей Yle.

Полностью новость читайте на сайте Fontanka.fi.