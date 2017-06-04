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Власть
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04.06.2017 11:47

Путин осудил теракт в центре Лондона

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования жителям Великобритании в связи с терактом, который произошёл минувшим вечером в центре британской столицы, сообщает 4 июня пресс-служба Кремля.

Как уточнил СМИ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в ближайшее время Путин направит телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

В новостной ленте на сайте Кремля за сегодняшнее утро эта новость стала третьей: её опубликовали в в 11:00. Соболезнования обогнали дата прямой линии с президентом (в 8 утра), и поздравления с 25-летием со дня образования Ингушетии (в 9:00).

Сегодня ночью в центре Лондоне произошли два теракта. В результате двух нападений погибли, по последним данным, шестеро, ещё 48 получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время они находятся в больницах. Трое подозреваемых в атаках были застрелены сотрудниками полиции. Россиян среди жертв и пострадавших нет.


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