Петербурженка обвинила учителя информатики в растлении сына
Переписка педагога с 15-летним школьником показалась неподобающей матери подростка. Защитить сына от приставаний она попросила полицейских Петербурга.
Как стало известно «Фонтанке», сообщения от 44-летнего преподавателя информатики одной из школ Фрунзенского района старшеклассник получил неделю назад. Мать, узнавшая о полуночном общении в «ВКонтакте», 3 июня заявила на учителя-развратника в полицию.
Сотрудники правопорядка проверяют поступившую информацию.