Россияне не пострадали при терактах в Лондоне

Среди жертв и пострадавших при ночных терактах в британской столице жителей России нет. Об этом 4 июня сообщает Ростуризм на своем официальном сайте.

Сегодня ночью в центре Лондона произошли 2 теракта. В результате двух нападений погибли, по последним данным, шестеро, ещё 48 получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время они находятся в больницах. Трое подозреваемых в атаках были застрелены сотрудниками полиции.

Федеральное агентство по туризму рекомендует россиянам, которые находятся в Великобритании, быть бдительными, следовать указаниям местных властей и избегать массового скопления людей.

Как сообщает BBC, полиция Лондона ночью опубликовала в "Твиттере" призыв "Бегите, прячьтесь, звоните" к тем, кто оказался на территории тех районов города, где произошли нападения на людей. В сообщении призывают, в первую очередь, укрыться в безопасном месте. Если это невозможно, спрятаться и забаррикадироваться. Наконец, если это безопасно, связаться с экстренными службами.