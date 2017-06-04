Под Тверью пьянка в садоводстве закончилась расстрелом 8 человек

Застолье в посёлке Тверской области закончилось расстрелом восьми человек. Подозреваемый в убийстве — один из членов компании, москвич, — задержан.

Как сообщает Следственный комитет РФ, массовое убийство произошло в садоводческом товариществе в посёлке Редкино, где в ночь на 4 июня в дачном домике компания распивала спиртные напитки. По предварительной информации, вечеринка переросла в бытовой конфликт, после которого отмечающих покинул житель Москвы 45-ти лет. По версии следствия, через некоторое время он вернулся, прихватив охотничье ружьё, из которого расстрелял собравшихся гостей. Пятеро мужчин и три женщины погибли.

Выжившим удалось связаться с полицией, сотрудники которой задержали нападавшего.

В Следственном комитете по Тверской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследованием занимается Главное следственное управление СК России.