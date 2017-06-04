СМИ: в давке после матча «Ювентус» – «Реал» – 1 тыс. пострадавших

В результате давки после матча «Ювентус» – «Реал» в итальянском городе Турин пострадали порядка тысячи человек. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Il momento di panico e la fuga della folla di piazza San Carlo a Torino pic.twitter.com/OYrNeDXsHh — Tutti Convocati (@tutticonvocati) June 3, 2017

Ранее сообщалось о 600 пострадавших. Один из пострадавших в давке, ребенок, находится в критическом состоянии. Врачи диагностировали у него травмы головы и грудной клетки.

Тем временем полиции удалось задержать двоих грабителей, которые рылись в сумках, которые на месте происшествия бросали болельщики, в поисках ценных вещей.