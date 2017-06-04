СМИ: в давке после матча «Ювентус» – «Реал» – 1 тыс. пострадавших
В результате давки после матча «Ювентус» – «Реал» в итальянском городе Турин пострадали порядка тысячи человек. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.
Il momento di panico e la fuga della folla di piazza San Carlo a Torino pic.twitter.com/OYrNeDXsHh
— Tutti Convocati (@tutticonvocati) June 3, 2017
Ранее сообщалось о 600 пострадавших. Один из пострадавших в давке, ребенок, находится в критическом состоянии. Врачи диагностировали у него травмы головы и грудной клетки.
Тем временем полиции удалось задержать двоих грабителей, которые рылись в сумках, которые на месте происшествия бросали болельщики, в поисках ценных вещей.
Источник: РБК
Справка:
Вечером 3 июня мадридская команда «Реал» обошла «Ювентус», выиграв в Лигу чемпионов со счетом 4:1. На стадионе «Миллениум» в Кардиффе, где прошла игра, нападающий Криштиану Роналду забил два гола и стал первым игроком, забившим в трех финалах Лиги чемпионов. «Реал» впервые в истории победил в Лиге чемпионов в двух сезонах подряд. В 2016 году сливочные в финале турнира обыграли «Атлетико».