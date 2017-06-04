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04.06.2017 10:35

СМИ: в давке после матча «Ювентус» – «Реал» – 1 тыс. пострадавших

В результате давки после матча «Ювентус» – «Реал» в итальянском городе Турин пострадали порядка тысячи человек. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Ранее сообщалось о 600 пострадавших. Один из пострадавших в давке, ребенок, находится в критическом состоянии. Врачи диагностировали у него травмы головы и грудной клетки.

Тем временем полиции удалось задержать двоих грабителей, которые рылись в сумках, которые на месте происшествия бросали болельщики, в поисках ценных вещей.

Источник: РБК

Справка:

Вечером 3 июня мадридская команда «Реал» обошла «Ювентус», выиграв в Лигу чемпионов со счетом 4:1. На стадионе «Миллениум» в Кардиффе, где прошла игра, нападающий Криштиану Роналду забил два гола и стал первым игроком, забившим в трех финалах Лиги чемпионов. «Реал» впервые в истории победил в Лиге чемпионов в двух сезонах подряд. В 2016 году сливочные в финале турнира обыграли «Атлетико».


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Эксперты КЕЙ о том, как решить проблему с подзарядкой гаджетов
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