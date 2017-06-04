У вас осталось 11 дней, чтобы придумать интересный вопрос Путину

Кремль подтвердил дату традиционной «Прямой линии» с президентом. Владимир Путин ответит на вопросы россиян 15 июня. Принимать вопросы уже начали с восьми утра в воскресенье, 4 июня.

Как сообщает пресс-служба Кремля, ежегодная специальная программа выйдет в эфир российских телеканалов в 12:00 по московскому времени. Транслировать её будут телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Отмечается, что задать вопрос можно будет по телефону, через SMS или MMS-сообщение, через сайт или специальное мобильное приложение. Обратиться к президенту можно через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». При этом допустимо как текстовое сообщение, так и видеоролик.

Также сообщается, что обладатели приложений «Москва-Путину» и «OK Live» смогут организовать свой видеоканал со студией «Прямой линии» непосредственно во время эфира.