В Лондоне за ночь - два теракта. Трое подозреваемых застрелены

Полиция Лондона назвала число погибших и пострадавших от нападений в центре британской столицы.

Жертвами атак стали шесть человек, еще по меньшей мере тридцать пострадали. Произошедшее квалифицировано как теракты.

London police unsure if attackers still on the run: Sky News https://t.co/ndqmIByTHq pic.twitter.com/rzhSxQ9Fsf — Reuters Top News (@Reuters) June 4, 2017

Полиция заявила, что в результате атак на Лондонском мосту в центре столицы шесть человек погибли, еще двадцать были госпитализированы. Трое подозреваемых в нападении были застрелены полицией.

48 people taken to hospitals after London terror attack, emergency workers say. 6 people were killed in the attack https://t.co/Kn6qGGfSbj pic.twitter.com/VQkp7JRpYW — CNN Breaking News (@cnnbrk) June 4, 2017

«На данном этапе мы располагаем данными, что шесть человек погибли помимо трех нападавших, убитых полицией. И по меньшей мере 20 пострадавших были доставлены в шесть больниц Лондона», — сказано в заявлении Скотленд Ярда.

Jihadi terrorists shouting 'this is for Allah' have reportedly killed seven people in London https://t.co/CemQPeEEKc pic.twitter.com/PksMgySU9D — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 3, 2017

Как сообщает BBC, полиция Лондона опубликовала в "Твиттере" призыв "Бегите, прячьтесь, звоните" к жителям тех районов города, где произошли нападения на людей. В сообщении горожан призывают, в первую очередь, укрыться в безопасном месте. Если это невозможно, спрятаться и забаррикадироваться. Наконец, если это безопасно, связаться с экстренными службами.

#LondonAttack: Official UK Government advice as to what you should do in a terror attack #LondonBridge #London pic.twitter.com/NXYUh9BsRO — Sky News (@SkyNews) June 4, 2017