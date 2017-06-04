Генконсула Италии в Петербурге расстроили фанаты «Реала»

Порошком из огнетушителя оказался испачкан автомобиль генконсула Италии в Петербурге после просмотра в одном из баров на Владимирском матча «Реал» против «Ювентуса».

Как сообщают читатели, неприятный инцидент случился в центре Северной столицы ближе к ночи 4 июня. Черная «Ауди» с красными, дипломатическими номерами и итальянским флагом на капоте приобрела довольно равномерный налет белого цвета. Скорее всего, это «произведение» было исполнено с помощью порошкового огнетушителя.

Фото: Читатель "Фонтанки"

По данным «Фонтанки», автомобиль числится за консульством Италии в Петербурге, а в одном из баров во «Владимирском пассаже» болел за престижнейший итальянский футбольный клуб «Ювентус» генеральный консул Леонардо Бенчини.

Вечером 3 июня мадридская команда «Реал» обошла «Ювентус», выиграв в Лигу чемпионов со счетом 4:1. На стадионе «Миллениум» в Кардиффе, где прошла игра, нападающий Криштиану Роналду забил два гола и стал первым игроком, забившим в трех финалах Лиги чемпионов. «Реал» впервые в истории победил в Лиге чемпионов в двух сезонах подряд. В 2016 году сливочные в финале турнира обыграли «Атлетико».