В центре Лондона фургон въехал в толпу - есть пострадавшие

В Лондоне вечером 3 июня фургон выехал на тротуар на Лондонском мосту и сбил нескольких пешеходов.

Как сообщает корреспондент «Би-би-си», оказавшийся свидетелем происходящего, пострадали пять или шесть человек, из них четверо получили серьезные травмы. Информации о погибших нет.

Сейчас мост закрыт. В полиции сообщили, что на близлежащем рынке Боро (Borough Market) также произошел инцидент.

По словам журналистки BBC, за рулем фургона сидел мужчина, он ехал со скоростью около 50 миль в час (80 километров в час). Корреспондент «Би-би-си» сообщила, что увидела, как полиция задерживает человека рядом с местом происшествия.

The Telegraph пишет, что очевидцы рассказывают о стрельбе рядом с местом происшествия.