В центре Лондона фургон въехал в толпу - есть пострадавшие
В Лондоне вечером 3 июня фургон выехал на тротуар на Лондонском мосту и сбил нескольких пешеходов.
Как сообщает корреспондент «Би-би-си», оказавшийся свидетелем происходящего, пострадали пять или шесть человек, из них четверо получили серьезные травмы. Информации о погибших нет.
Сейчас мост закрыт. В полиции сообщили, что на близлежащем рынке Боро (Borough Market) также произошел инцидент.
По словам журналистки BBC, за рулем фургона сидел мужчина, он ехал со скоростью около 50 миль в час (80 километров в час). Корреспондент «Би-би-си» сообщила, что увидела, как полиция задерживает человека рядом с местом происшествия.
The Telegraph пишет, что очевидцы рассказывают о стрельбе рядом с местом происшествия.
Источник: BBC
Справка:
В марте 2017 года 52-летний британец Халид Масуд сбил несколько десятков пешеходов на мосту около здания парламента Великобритании в Лондоне. В результате погибли пять человек, около 30 человек пострадали. 22 мая в Манчестере возле зала, где закончился концерт Арианы Гранде, произошел взрыв. В результате погибли 22 человека, несколько десятков человек были ранены.
В Великобритании действует «серьезный» уровень террористической угрозы, означающий высокую вероятность совершения теракта.