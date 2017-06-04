В немецком лагере для беженцев убит русский ребенок и его мать

В Баварии в городе Кам в лагере для беженцев афганец убил, предположительно, русского пятилетнего мальчика и женщину. Об этом сообщает Баварское радио (Bayerische Rundfunk). СМИ сообщают, что посольство России в Германии и генконсульство проверяют сообщение.

По данным Баварского радио, 41-летний афганец ножом ранил мальчика, а затем напал на 47-летнюю женщину, его мать. Она также получила тяжелое ранение. Прибывшие на место происшествия полицейские застрелили нападавшего.

По словам очевидцев, пишут СМИ, мальчик скончался на месте от серьезных ран, так как скорая помощь приехала «слишком поздно». По данным Spiegel, женщина также умерла на месте происшествия. Издание отмечает, что мать погибшего мальчика пережила нападение, а его шестилетний брат был свидетелем произошедшего. Пока не ясны мотивы преступления, отмечает Spiegel.