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Туризм
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04.06.2017 13:00
6 Комментариев

Безграничная мобильная Европа

В Европейском союзе отменяется плата за роуминг. К гарантированному всем абонентам Старого Света равенству вправе присоединиться и российские туристы.
Безграничная мобильная Европа
©PressFoto/ YayMicro/XiXinXing

Принятое в апреле постановление Европейского парламента о роуминге вступит в силу 15 июня. По мнению заместителя председателя Еврокомиссии по единому цифровому рынку Андруса Ансипа, «непомерные цены на роуминг были аномалией на континенте, где люди свободно перемещаются между странами».

Идею концепции «в роуминге как у себя дома» (Roam like a Home) начали обсуждать более десяти лет назад – практически с начала «мобильной эры». Весной 2016 года были введены лимиты сборов за предоставляемые в соседних странах услуги связи. Например, за исходящий звонок внутри ЕС (то есть формально международный) оператор вправе дополнительно взимать не более 5 центов за минуту, отправку SMS-сообщения – 2 цента, Мбайт интернет-трафика обходится на 5 центов дороже, чем в «родной» сети.

С 15 июня любые «наценки» упраздняются, а все входящие будут бесплатными. Более того, регулирующие органы намерены жестко контролировать взаиморасчеты операторов – тарифы на так называемый интерконнект: за обслуживание «гостя» сотовая компания вправе требовать от партнера не более 3,2 центов за минуту связи и 1 цент за SMS-сообщение. «Оптовый» сбор за пропуск интернет-трафика на первом этапе составит 0,77 цента за Мбайт, но за пять лет планируется уменьшить его более чем в три раза. 

Некоторые участники телекоммуникационного рынка, не дожидаясь вступления в силу обязательных требований, уже заявили о введении общеевропейских тарифов. Например, картой немецкого оператора T-Mobile, включающей гигабайт мобильного Интернета и стоящей почти 10 евро, уже сейчас можно воспользоваться в любых странах Старого Света. За ту же цену новый пользователь также немецкого Vodafone получает в сумме 11 гигабайт трафика. Постоянным клиентам эстонской компании Tele2 (ранее в эту группу входил и одноименный российский участник) могут подключить тарифы Euroopa 1.0 или Euroopa 2.0, за 18 или 29 евро предоставляющие две тысячи минут исходящей связи, сотню SMS и 5 или 25 гигабайт соответственно мобильного доступа во Всемирную паутину. «Объемы разговорного времени, сообщений и Интернета можно использовать во всех странах ЕС без какой-либо дополнительной платы», – уверяет оператор.

Правда, пользователям prepaid («разговорных») карт далеко не все европейские связисты готовы предоставлять безграничное общение. Например, тот же эстонский Tele2 будет взимать с них плату «на поштучной основе», хотя и очень выгодной: минута звонка на любой номер ЕС обойдется в 3,84 цента (примерно 2,4 рубля), в Россию – 22 цента (14 рублей), SMS-сообщение – в 1,2 цента (7,6 рубля), доступ в Интернет – 0,9 цента (57 копеек) за Мбайт. Входящие вызовы останутся бесплатными.

Воспользоваться такими ценами смогут и российские туристы, купившие SIM-карту в соседней Финляндии, Эстонии, Латвии или любой другой стране Старого Света. Причем в большинстве случаев для этого не потребуется подписывать «бумажный» договор и предъявлять паспорт – комплекты продаются в табачных киосках, на автозаправочных станциях, в супермаркетах и иных торговых точках. Более того, никто не запрещает отечественным предпринимателям «импортировать» и продавать SIM-карты европейских операторов в России. В таких случаях Роскомнадзор не требует проводить идентификацию покупателя и собирать его персональные данные. Например, проведенная в мае проверка подтвердила законность торговли так называемыми туристическими «симками» с использованием вендингового аппарата: «Продаваемые SIM-карты предназначены для использования выезжающими из России гражданами на территории иностранных государств. По результатам проверки в деятельности оператора международной сотовой связи SimTravel не выявлено состава административного правонарушения», – пояснили в ведомстве.

Дорогой патриотизм

На российских операторов вводимые «евростандарты» не распространяются. Так, находящимся в Германии клиентам «Мегафона» минута входящего или исходящего разговора обойдется в 89 рублей, «МТС» – 85 рублей, «Теле2» – 15 рублей. Абонент «Билайна» должен заплатить 200 рублей за 20 минут голосовой связи в сутки (эта сумма будет списана в первую секунду первого разговора в день). Только пакетами «Мегафон» и «Билайн» продают интернет-трафик (70 Мбайт за 350 рублей и 40 Мбайт за 200 рублей соответственно). Пользователи «МТС» заплатят за скаченный в Германии «метр» 750 рублей, «Теле2» – 25 рублей. Все сотовые компании предлагают многочисленные скидки, пакеты и опции, но далеко не всегда они снижают конечную стоимость требуемых туристу услуг связи.

Опрошенные сотовые компании «большой тройки» не пожелали комментировать последствия введения бесплатного роуминга на просторах ЕС. А в пресс-службе российского «Теле2» не исключают, что европейские операторы будут пытаться компенсировать выпадающие доходы за счет пересмотра цен для других, в частности, российских операторов. Схожего мнения придерживается и генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. 

Эксперты также напоминают, что покупка европейских «симок» не является полноценной заменой роуминга. В этом случае турист должен информировать всех звонящих о новом номере телефона либо поставить на него переадресацию. Но тогда придется платить за международный вызов в Эстонию, Финляндию, Германию или иную страну, услугами оператора которой решил воспользоваться путешественник. А минута такого разговора обойдется минимум в 49 рублей. Не всегда комфортно использовать иностранную SIM-карту и для выхода в Интернет (в планшете, USB-модеме и иных гаджетах). Некоторые операторы блокируют доступ к услугам IP-телефонии (в том числе Skype) или мессенджерам, а также не допускают установку ориентированной на, скажем, планшет «симки» в смартфон и так далее.

Широка страна моя родная

Почти одновременно с Европой в России снизилась или даже обнулилась плата за внутрисетевой роуминг. На сегодняшний день включенные в большинство пакетов минуты, SMS-сообщения и интернет-трафик абоненты могут использовать практически во всех регионах страны.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отмечают, что в отличие от Старого Света, такой результат был достигнут без принуждения. Операторам предложили самим снизить тарифы и отменить плату для находящихся в других областях пользователей. Уже к 1 апреля «безграничными» стали большинство пакетных тарифных планов, на которые подключено более 80 процентов клиентов. «Для абонентов, использующих пакетные тарифные планы по цене от 500 рублей в месяц, фактически нет роуминга в поездках по России», – убеждены в Федеральной антимонопольной службе.

Однако чаще всего это касается только услуг для корпоративных клиентов и доступа в Интернет. Тогда как частные абоненты, скажем, «Билайна», выезжая в другой регион, в любом случае должны будут платить минимум 3 рубля за минуту, в том числе входящей связи, пользователи «Теле2» – по 2 рубля за исходящие вызовы. 

Поэтому на так называемом втором этапе реализации проекта ФАС намерена принудить участников рынка полностью отказаться от взимания платы за внутрисетевой роуминг. Кроме того, ведомство планирует «обеспечить соблюдение прав тех абонентов, которые по различным причинам предпочитают постоплатные (линейные) тарифные планы или опции. Для таких абонентов цена по-прежнему остается завышенной», – отмечают в пресс-службе ФАС.

Павел Нетупский, специально для «Фонтанки.ру»


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комментарии пользователей (6)
Роднуля
4 июня 2017 г. 15:46
chernousova: любите приврать.? Много раз ездил от финской границы до города и провалы случались крайне редко. На даче в грузино прекрасная связь, в зеленогорске тоже, в лесу 200 км от города по мурманке, хорошая, не отличная, но связь. Да и недорогая, относительно многих стран в той же Европе. В штатах за полтинник безлимитка и 2 гига сети, симка 10 долларов+ налог. Роуминга нет. А провалов тоже хватает
муматор
4 июня 2017 г. 14:34
"Опрошенные сотовые компании «большой тройки» не пожелали комментировать последствия введения бесплатного роуминга на просторах ЕС." — ну так если верить их высказываниям, то они себе в убыток работают, как страховые.
chernousova
4 июня 2017 г. 14:23
Российские операторы цены заломили, а что бы убедиться в "качестве" их связи достаточно всего на 10-15 км. от КАДа отъехать в область и начинается привычное пык-мык в разговоре, что легче положить трубку, чем поговорить с собеседником.
lyolik
4 июня 2017 г. 14:14
KontraSaiko:
Сделали б обзорчик по странам, где какую симку несчастному туристу прикупить.
В любой европейской стране карты "для туристов" продаются, в основном, на заправках и в "союзпечати". В салоне связи чаще всего — только для местных, с регистрацией по паспорту, потому что у них чаще всего постоплата. Так я покупал карты в Финляндии, Швеции, Испании, Португалии, Австрии. В Норвегии немного сложно в провинции. Даже в Египте покупал..))
KontraSaiko
4 июня 2017 г. 13:44
Сделали б обзорчик по странам, где какую симку несчастному туристу прикупить.
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