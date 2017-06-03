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03.06.2017 23:55

«Реал» выиграл Лигу чемпионов

Мадридский «Реал» обыграл туринский «Ювентус» в финале Лиги чемпионов сезона-2016/2017. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 3 июня, на стадионе «Миллениум» в Кардиффе (Уэльс) и завершилась со счетом 4:1. В составе победителей дублем отметился нападающий Криштиану Роналду (20-я и 64-я минуты), еще по одному голу на счету полузащитников Карлоса Касемиро (61-я) и Марко Асенсио (90-я). Туринцы ответили голом Марио Манджукича (27-я).

На 84-й минуте за два предупреждения с поля был удален полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо.

Роналду стал первым игроком, забившим в трех финалах Лиги чемпионов.

«Реал» впервые в истории победил в Лиге чемпионов в двух сезонах подряд. В 2016 году сливочные в финале турнира обыграли «Атлетико». 

Источник: Лента.ру


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