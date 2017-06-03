Еще
22:34 03.06.2017
Пришлите свою новость!
22:22
Стала известна страна с самыми худшими дорогами в мире
21:57
«Зенит» присматривает игроков на «итальянском рынке»
21:48
В Дании декриминализовали богохульство
21:21
Глава «АвтоВАЗа» заявил, что готов к приходу на рынок электрокаров
21:08
Национальным бестселлером года стал роман о шизофрении
20:49
Из горящей квартиры на Орджоникидзе спасли ребенка
20:00
Путин рассказал, что обсуждал с Клинтоном вступление России в НАТО
19:44
На финской границе - трехчасовая пробка
19:28
В Ленобласти собирают деньги на домик настоящему Винни Пуху
19:13
У петербурженки не вышло прыгнуть с 11-го этажа
18:43
Первый арктический танкер назвали именем «большого друга России»
18:22
Смольный выставил на торги наружную рекламу - после четырех лет перерыва
18:02
В закрывшем «К-Рауту» чемодане обнаружили пустые банки
18:00
Кирилл Серебренников привез в Петербург спектакль "Кому на Руси жить хорошо"
17:41
Поджог Land Cruiser на Богатырском попал на видео
17:36
Центробанк хочет перейти на безналичный расчет по примеру Финляндии
17:21
Полтавченко откроет в Крыму дни Петербурга
17:09
Семья светогорцев задыхается, но живет в сгоревшей квартире
16:58
Чемодан без хозяина закрыл «К-Рауту» на юге Петербурга
16:37
Курды анонсировали скорый штурм Ракки
16:16
Путин рассказал писателю Гранину, что с ним происходит в Петербурге
16:06
Шнуров «отленинградил» гостей ПМЭФ-2017
15:45
Автобус в Отрадном едва избежал столкновения с поездом
15:30
Финские ученые выяснили, какие люди смеются больше всех
15:15
Собственник поменял замки в штабе Навального в Москве
15:00
«Зенит» хочет вернуться на стадион на Крестовском
14:53
Канделаки: главное, что Орлов не назвал меня старой и страшной
14:46
Ночью в Петербурге горели три иномарки
14:39
Новое руководство «Зенита» не подтверждает сумму в 5 млрд на достройку стадиона
14:21
Фурсенко: Луческу сильный тренер, который привык быть под крылом сильного олигарха
14:20
Защитники Исаакия-музея обратились в Конституционный суд
14:11
ПМЭФ-2018 подвинут из-за Чемпионата по футболу
14:07
Фурсенко намерен пополнить зенитовскую коллекцию трофеев кубком Лиги чемпионов
13:45
Spiegel поместил на обложку Трампа, "уволившего" Землю
13:25
Чеченский суд признал экстремистским еще один ролик про Коран
13:11
От Евросоюза ждут 50 миллионов евро на восстановление Донбасса
12:56
Карпин: Российским болельщикам не дают смотреть Лигу чемпионов жены
12:49
Глава Пентагона допустил возможность конфликта с Китаем
12:38
Канделаки: «Матч ТВ» тратит деньги на покупку прав и будет бороться с пиратами
12:25
Фурсенко: Главная задача для Манчини – поставить интересный для зрителя футбол
12:18
Сбербанк готов участвовать в проекте ЦБ по разработке национальной криптовалюты
12:07
Зампред Сбербанка: российские власти не хотят учиться на опыте WannaCry
11:57
Ремонт «Адмирала Кузнецова» обойдется в 50 млрд рублей
11:48
В Петербурге насмерть замёрзла женщина
11:40
Российские автопроизводители сказали «спасибо» Илону Маску
11:30
На Бассейной разбился рабочий
11:24
В Латвии начались масштабные учения НАТО
11:17
Автомобилисты стоят на границе с Финляндией больше двух часов
11:12
При пожаре в центре Петербурга погибла женщина
11:07
Роскомнадзор о киберугрозах: спасение утопающих - дело рук самих утопающих
11:00
Глава 1С: нужно готовиться к IT-эре, как в 30-х готовились к войне
10:53
В гараже у петербуржца нашли наркотики в ассортименте
10:48
«Газпром» и Shell договорились по «Балтийскому СПГ»
10:47
К концу года в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» будет миллион автомобилей
10:33
«АвтоВАЗ» ожидает роста продаж
10:24
Беглого педофила из Белоруссии нашли в петербургской подземке
10:15
Глава "Ростеха": все технические аспекты сделки с Турцией по С-400 согласованы
10:05
Посол РФ в США охарактеризовал беседы с Кушнером как ежедневные контакты
02:57
День рождения Виктора Цоя отметят фестивалем на Дворцовой площади
02:41
Воздушные змеи взлетят над Кронштадтом
02:29
Летний сад станет Петербургом в миниатюре
02:12
На “Лендоке” покажут фильм Линча о группе Duran Duran
01:56
На фестивале Jazzman представят мужской джазовый вокал
01:38
Фестиваль уличной культуры: вейп-баттл, спрей-арт, Noize MC и другие
01:17
В Петербурге пройдет первый фестиваль 360-градусного кино
00:42
ООН расширила санкции против КНДР
00:21
Пассажиры метро задержали убегающего от полиции мужчину
00:02
Мэй: Сделка с ЕС по Brexit будет успешной для Британии
02/06
Путин поговорил с главой МИД ФРГ в Константиновском дворце
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
03.06.2017 21:57

«Зенит» присматривает игроков на «итальянском рынке»

Футбольный клуб «Зенит» не заинтересован в том, чтобы приобрести для петербургской команды форвардов Марио Балотелли (ФК «Ницца») и Эдина Джеко (ФК «Рома»). Но в целом интерес к итальянским игрокам есть. Об этом спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания заявил 3 июня корреспонденту ТАСС.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что новый тренер «Зенита» Роберто Манчини рассматривает среди множества спортсменов кандидатуры и этих футболистов.

«Нет, это не правда, просьбы от Манчини не было и переговоров никаких мы не вели. Про возможный переход Джеко тоже неправда, мы его не рассматриваем, как и Адама Масину. Андреа Белотти – прекрасный нападающий, но он очень дорогой. Никого из этого списка мы не рассматривали, у нас есть определенные интересы на итальянском рынке, о которых я не скажу», – сказал Сарсания.

Нападающие 26-летний Марио Балотелли и 31-летний Эдин Джеко ранее работали с Роберто Манчини, под его началом они неоднократно становились чемпионами и обладателями Кубка и Суперкубка национальных турниров Италии и Англии.


© Фонтанка.Ру

Справка:

28 мая «Зенит» досрочно разорвал контракт с румынцем Мирчу Луческу, под руководством которого сине-бело-голубые в минувшем сезоне заняли только третье место в российском турнире.

Кадровые перестановки в главном футбольном клубе Петербурга начались после того, как на смену генеральному директору Максиму Митрофанову пришел бывший глава ФРС, в середине двухтысячных возглавлявший «Зенит» автор Кодекса чести российского футбола Сергей Фурсенко. Митрофанов остался в клубе советником председателя правления.

Также у сине-бело-голубых появился относительно новый спортивный директор Константин Сарсания, уже работавший в команде Фурсенко. В интервью «Фонтанке» Сарсания предрек клубу будущее как минимум на уровне в 2007 – 2008 годов, когда «Зенит» выиграл чемпионат России и завоевал Кубок УЕФА.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
«Зенит» хочет вернуться на стадион на Крестовском
Сергей Фурсенко: Манчини голоден до титулов
Манчини назначили главным тренером «Зенита»
Луческу требует от «Зенита» $2 млн компенсации
Манчини подписался на инстаграм «Зенита»
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54

Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах

XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07

ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»

В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
КЕЙ
23.03.2017 08:00

Эксперты КЕЙ о том, как решить проблему с подзарядкой гаджетов

Современные гаджеты могут похвастаться быстродействующими процессорами, большим разрешением экрана, мощными графическими чипами, но емкость встроенного аккумулятора, как правило, остается слабой стороной каждого устройства.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Зенит» присматривает игроков на «итальянском рынке»
«Зенит» хочет вернуться на стадион на Крестовском
Канделаки: главное, что Орлов не назвал меня старой и страшной
Фурсенко: Луческу сильный тренер, который привык быть под крылом сильного олигарха
Фурсенко намерен пополнить зенитовскую коллекцию трофеев кубком Лиги чемпионов
Карпин: Российским болельщикам не дают смотреть Лигу чемпионов жены
Канделаки: «Матч ТВ» тратит деньги на покупку прав и будет бороться с пиратами
Фурсенко: Главная задача для Манчини – поставить интересный для зрителя футбол
СМИ: Манчини захотел купить в «Зенит» нападающего за 100 миллионов евро
Кирсан Илюмжинов: Для победы на шахматной Олимпиаде недостаточно высоких рейтингов российской сборной
Кого отправляют в "Зенит"
25 секунд на реванш
Перемена мест слагаемых. Вперед в прошлое
Монополия на регби
Новый самолет как преодоление себя
Встать на SUP и одеть девушку с веслом
Как СКА отметил чемпионство с городом
Фурсенко возвращается в футбол
Марат Балаев: Меня хотели госпитализировать, но на фиг мне это нужно
Николас Ломбертс: Я еще приеду в Петербург
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Шнуров «отленинградил» гостей ПМЭФ-2017

ПМЭФ: время быть на высоте

Итоги недели: Макрон, ПМЭФ и Бжезинский против России

Новости компаний
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07
ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»
В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
КЕЙ
23.03.2017 08:00
Эксперты КЕЙ о том, как решить проблему с подзарядкой гаджетов
Современные гаджеты могут похвастаться быстродействующими процессорами, большим разрешением экрана, мощными графическими чипами, но емкость встроенного аккумулятора, как правило, остается слабой стороной каждого устройства.
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область»
23.06.2016 16:04
ГК «КВС» - партнер волейбольного клуба «Динамо – Ленинградская область»
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область» приняли решение о продолжении взаимодействия в развитии волейбола как вида спорта и оказанию поддержки волейбольному движению в регионе
Цифровой ритейлер КЕЙ
22.06.2016 09:00
«Ночь Фитнеса-2016» пройдет при поддержке КЕЙ
Цифровой ритейлер КЕЙ выступит партнером сети фитнес-клубов Fitness House во время проведения «Ночи Фитнеса-2016» — легендарной ночи низких цен с 24-25 июня 2016 года
«Главстрой-СПб»
15.06.2016 13:26
«Главстрой-СПб» выступит соорганизатором велопробега «Белые ночи»
Компания «Главстрой-СПб», выступит партнером и соорганизатором городского велопробега «Белые ночи». В этом году традиционную программу дополнят массовые спортивные мероприятия на территорияхжилого комплекса «Северная долина» и нового жилого района «Юнтолово»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.