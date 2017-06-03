«Зенит» присматривает игроков на «итальянском рынке»

Футбольный клуб «Зенит» не заинтересован в том, чтобы приобрести для петербургской команды форвардов Марио Балотелли (ФК «Ницца») и Эдина Джеко (ФК «Рома»). Но в целом интерес к итальянским игрокам есть. Об этом спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания заявил 3 июня корреспонденту ТАСС.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что новый тренер «Зенита» Роберто Манчини рассматривает среди множества спортсменов кандидатуры и этих футболистов.

«Нет, это не правда, просьбы от Манчини не было и переговоров никаких мы не вели. Про возможный переход Джеко тоже неправда, мы его не рассматриваем, как и Адама Масину. Андреа Белотти – прекрасный нападающий, но он очень дорогой. Никого из этого списка мы не рассматривали, у нас есть определенные интересы на итальянском рынке, о которых я не скажу», – сказал Сарсания.

Нападающие 26-летний Марио Балотелли и 31-летний Эдин Джеко ранее работали с Роберто Манчини, под его началом они неоднократно становились чемпионами и обладателями Кубка и Суперкубка национальных турниров Италии и Англии.