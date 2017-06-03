Из горящей квартиры на Орджоникидзе спасли ребенка

Несовершеннолетний петербуржец оказался один в квартире, которая загорелась вечером в субботу в Московском районе. Мальчика спасли пожарные.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе городского ГУ МЧС, сообщение о пожаре на 4-ом этаже многоквартирного дома №34 по улице Орджоникидзе поступило в 18.58 третьего июня. В тушении были задействованы 3 пожарных машины и 12 человек личного состава.

Горели комната площадью 18 кв. метров и коридор.

В полыхающем квартире находился только один несовершеннолетний. Его эвакуировали.

Пожар был локализован спустя полчаса после возгорания. Ребенок не пострадал.