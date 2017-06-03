У петербурженки не вышло прыгнуть с 11-го этажа

Пятнадцать минут потребовалось городским спасателям, чтобы оттащить от балкона девушку, грозившую прыгнуть. Уговоры не помогали, поэтому пришлось применять силу.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, сидящую на опасной высоте днем 3 июня заметили прохожие, они и вызвали спасателей. Снимать неразумную с балкона на одиннадцатом этаже дома №44 по проспекту Королёва отправились двенадцать человек с автолестницей.

Виновница переполоха, тем временем, бесновалась: то перелезала за балконное ограждение, то возвращалась в безопасность, но спускаться категорически отказывалась. На уговоры стоявших внизу психологов МЧС отвечала бранью, отправляя советчиков по известному, но не очень приличному адресу.

Пока девица препиралась с одними спасателями, другие вошли в квартиру, дверь которой открыла соседка. Эффект неожиданности дал плоды – любительницу высоты силой втащили в комнату.

О мотивах своего поведения, а также дальнейших планах на жизнь девушке теперь придется рассказывать психиатрам.