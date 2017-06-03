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03.06.2017 18:43
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Первый арктический танкер назвали именем «большого друга России»

Новейший танкер, строящийся для перевозки газа по Северному морскому пути, получил имя. В последний день Петербургского экономического форума президент России Владимир Путин принял участие в имянаречении арктического газовоза, «крестной мамой» которого стала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как сообщает 3 июня пресс-служба Совета Федерации, церемония имянаречения прошла в порту Бронка Ленинградской области. Танкер получил имя погибшего три года назад главы нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери. Путин назвал французского предпринимателя «настоящим, большим другом нашей страны, другом России».

«Он обладал особым стратегическим видением, много сделал для укрепления дружеских, партнёрских связей с Россией, способствовал реализации целого ряда крупных совместных проектов в энергетической сфере», – сказал президент.

«Кристоф де Маржери» – пилотный танкер из 15 газовозов по проекту «Ямал-СПГ», который реализуется вместе с китайской CNPC и французским Total. Ему присвоен ледовый класс Arc7 – самый высокий среди существующих транспортных судов. Танкер сможет круглогодично перевозить по Северному морскому пути сжиженный природный газ (СПГ). До этого сложные условия Карского моря позволяли осуществлять транспортировку только четыре месяца и то исключительно при наличии ледокольного сопровождения.

По морской традиции имя новому кораблю даёт женщина. «Крёстной матерью» «Кристофа де Маржери» стала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она пожелала новому танкеру и его экипажу семь футов под килем и с помощью специального механизма символично разбила о борт бутылку шампанского.

На церемонии также присутствовали члены семьи Кристофа де Маржери и президент концерна Total Патрик Пуянне, который отметил, что компания была и останется надежным партнером России.


© Фонтанка.Ру

Справка:

Президент французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери погиб в ночь на 21 октября 2014 года во Внуково, когда Falcon-50 столкнулся со снегоуборочной машиной на взлётной полосе. Также погибли три члена экипажа и четверо граждан Франции. В числе причин крушения борта в отчёте Межгосударственного авиационного комитета указана неэффективной работы аэродромной службы.


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комментарии пользователей (1)
iigaza
3 июня 2017 г. 20:01
А как же Асад?
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30.05.2017 17:20
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Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.
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