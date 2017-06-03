Еще
20:10 03.06.2017
Пришлите свою новость!
20:00
Путин рассказал, что обсуждал с Клинтоном вступление России в НАТО
19:44
На финской границе - трехчасовая пробка
19:28
В Ленобласти собирают деньги на домик настоящему Винни Пуху
19:13
У петербурженки не вышло прыгнуть с 11-го этажа
18:43
Первый арктический танкер назвали именем «большого друга России»
18:22
Смольный выставил на торги наружную рекламу - после четырех лет перерыва
18:02
В закрывшем «К-Рауту» чемодане обнаружили пустые банки
18:00
Кирилл Серебренников привез в Петербург спектакль "Кому на Руси жить хорошо"
17:41
Поджог Land Cruiser на Богатырском попал на видео
17:36
Центробанк хочет перейти на безналичный расчет по примеру Финляндии
17:21
Полтавченко откроет в Крыму дни Петербурга
17:09
Семья светогорцев задыхается, но живет в сгоревшей квартире
16:58
Чемодан без хозяина закрыл «К-Рауту» на юге Петербурга
16:37
Курды анонсировали скорый штурм Ракки
16:16
Путин рассказал писателю Гранину, что с ним происходит в Петербурге
16:06
Шнуров «отленинградил» гостей ПМЭФ-2017
15:45
Автобус в Отрадном едва избежал столкновения с поездом
15:30
Финские ученые выяснили, какие люди смеются больше всех
15:15
Собственник поменял замки в штабе Навального в Москве
15:00
«Зенит» хочет вернуться на стадион на Крестовском
14:53
Канделаки: главное, что Орлов не назвал меня старой и страшной
14:46
Ночью в Петербурге горели три иномарки
14:39
Новое руководство «Зенита» не подтверждает сумму в 5 млрд на достройку стадиона
14:21
Фурсенко: Луческу сильный тренер, который привык быть под крылом сильного олигарха
14:20
Защитники Исаакия-музея обратились в Конституционный суд
14:11
ПМЭФ-2018 подвинут из-за Чемпионата по футболу
14:07
Фурсенко намерен пополнить зенитовскую коллекцию трофеев кубком Лиги чемпионов
13:45
Spiegel поместил на обложку Трампа, "уволившего" Землю
13:25
Чеченский суд признал экстремистским еще один ролик про Коран
13:11
От Евросоюза ждут 50 миллионов евро на восстановление Донбасса
12:56
Карпин: Российским болельщикам не дают смотреть Лигу чемпионов жены
12:49
Глава Пентагона допустил возможность конфликта с Китаем
12:38
Канделаки: «Матч ТВ» тратит деньги на покупку прав и будет бороться с пиратами
12:25
Фурсенко: Главная задача для Манчини – поставить интересный для зрителя футбол
12:18
Сбербанк готов участвовать в проекте ЦБ по разработке национальной криптовалюты
12:07
Зампред Сбербанка: российские власти не хотят учиться на опыте WannaCry
11:57
Ремонт «Адмирала Кузнецова» обойдется в 50 млрд рублей
11:48
В Петербурге насмерть замёрзла женщина
11:40
Российские автопроизводители сказали «спасибо» Илону Маску
11:30
На Бассейной разбился рабочий
11:24
В Латвии начались масштабные учения НАТО
11:17
Автомобилисты стоят на границе с Финляндией больше двух часов
11:12
При пожаре в центре Петербурга погибла женщина
11:07
Роскомнадзор о киберугрозах: спасение утопающих - дело рук самих утопающих
11:00
Глава 1С: нужно готовиться к IT-эре, как в 30-х готовились к войне
10:53
В гараже у петербуржца нашли наркотики в ассортименте
10:48
«Газпром» и Shell договорились по «Балтийскому СПГ»
10:47
К концу года в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» будет миллион автомобилей
10:33
«АвтоВАЗ» ожидает роста продаж
10:24
Беглого педофила из Белоруссии нашли в петербургской подземке
10:15
Глава "Ростеха": все технические аспекты сделки с Турцией по С-400 согласованы
10:05
Посол РФ в США охарактеризовал беседы с Кушнером как ежедневные контакты
02:57
День рождения Виктора Цоя отметят фестивалем на Дворцовой площади
02:41
Воздушные змеи взлетят над Кронштадтом
02:29
Летний сад станет Петербургом в миниатюре
02:12
На “Лендоке” покажут фильм Линча о группе Duran Duran
01:56
На фестивале Jazzman представят мужской джазовый вокал
01:38
Фестиваль уличной культуры: вейп-баттл, спрей-арт, Noize MC и другие
01:17
В Петербурге пройдет первый фестиваль 360-градусного кино
00:42
ООН расширила санкции против КНДР
00:21
Пассажиры метро задержали убегающего от полиции мужчину
00:02
Мэй: Сделка с ЕС по Brexit будет успешной для Британии
02/06
Путин поговорил с главой МИД ФРГ в Константиновском дворце
02/06
Новейшие гаубицы «Коалиция-СВ» начнут поступать в российские войска до 2020 года
02/06
Рок-фестиваль в Нюрнберге эвакуируют из-за угрозы теракта
02/06
СМИ: Манчини захотел купить в «Зенит» нападающего за 100 миллионов евро
02/06
Сгоревший много лет назад флигель на Разночинной продают под снос
02/06
Кудрин: Уровень жизни скоро вырастет
02/06
Чиграков попал в базу данных «Миротворца»
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
03.06.2017 18:22
0 Комментариев

Смольный выставил на торги наружную рекламу - после четырех лет перерыва

Комитет по печати петербургской администрации объявил конкурс по наружной рекламе. Как следует из документации, размещенной на электронной площадке «Сбербанк-АСТ», в торгах участвуют 9,3 тыс. конструкций. За право десятилетней аренды город намерен выручить как минимум 985 млн рублей.

Предложение разбито на 23 лота. Стоимость варьируется от 5,06 млн рублей за размещение рекламы на 258 остановках городского транспорта до 134 млн рублей за 766 разноформатных щитов. Девять лотов предназначены для малого и среднего бизнеса, указывается в документации, опубликованной 2 июня.

Заявки будут приниматься до 3 июля 2017 года, итоги подведут 20-го числа того же месяца. Обеспечение договора составляет 50% от годового размера платы по нему.

Напомним, торги по наружной рекламе не проводились в Петербурге с 2013 года. Причиной стали в том числе изменения в федеральном и местном законодательстве, потребовавшие исключения из схемы части щитов и афиш. Новую версию схемы губернатор подписал на прошлой неделе. В нее вошла 9 271 конструкция. Таким образом, число мест для рекламы сократится почти на треть (до законодательных изменений, потребовавших корректировки схемы, рекламных площадей было 14 500).

Ранее «Фонтанка» сообщала, что схемой размещения оказались довольны не все участники рынка. В частности, операторы наружной рекламы «Стоик» и «Сайн Сити» обратились к губернатору с просьбой отложить торги, поскольку в схеме «заложены дискриминационные условия для работы предприятий малого бизнеса на рынке наружной рекламы». 


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
smi22.ru
31.05.2017 15:08

УБРиР взял «Золотой Меркурий»

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал победителем в ежегодном конкурсе «Лучшая банковская программа для МСП – 2017», который провела Торгово-промышленная палата РФ в пятницу, 26 мая в Москве.
Фотобанк firestock.ru
30.05.2017 15:27

Как сэкономить при эксплуатации зданий

Мы хотим дышать чистым воздухом, работать в тепле и уюте, и при этом меньше платить за свет, воду, тепло. В наше время одно не исключает другое — современные технологии и организация управления недвижимостью позволяют уменьшить вероятность всевозможных неприятностей
«Кивеннапа»
26.05.2017 15:48

«Кивеннапа» намерена погасить все выплаты и удвоить темпы ввода жилья

Топ-менеджментом компании «Кивеннапа» принято решение о выделении значительных сумм на погашение требований клиентов, решивших расторгнуть договор строительства и не получивших свое жилье в срок.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Смольный выставил на торги наружную рекламу - после четырех лет перерыва
Итоги ПМЭФ 2017: пять вопросов о главном
Зампред Сбербанка: российские власти не хотят учиться на опыте WannaCry
Роскомнадзор о киберугрозах: спасение утопающих - дело рук самих утопающих
Глава 1С: нужно готовиться к IT-эре, как в 30-х готовились к войне
«Газпром» и Shell договорились по «Балтийскому СПГ»
К концу года в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» будет миллион автомобилей
«АвтоВАЗ» ожидает роста продаж
Как США проводили из цивилизованного мира
Президент РФ поручил правительству защитить инвесторов
Итоги ПМЭФ 2017: пять вопросов о главном
Как США проводили из цивилизованного мира
Новый лоукостер ждут в Пулково
«Зависимость Финляндии от России - миф»
ПМЭФ-2017: Москва покрылась мхом, Петербург побледнел
Что дает ПМЭФ Петербургу
Катерам дадут воду во время Кубка конфедераций
Город трёх планетариев
Смольный собрался в круиз
Офшорный след «Матильды»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Шнуров «отленинградил» гостей ПМЭФ-2017

ПМЭФ: время быть на высоте

Итоги недели: Макрон, ПМЭФ и Бжезинский против России

Новости компаний
smi22.ru
31.05.2017 15:08
УБРиР взял «Золотой Меркурий»
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал победителем в ежегодном конкурсе «Лучшая банковская программа для МСП – 2017», который провела Торгово-промышленная палата РФ в пятницу, 26 мая в Москве.
Фотобанк firestock.ru
30.05.2017 15:27
Как сэкономить при эксплуатации зданий
Мы хотим дышать чистым воздухом, работать в тепле и уюте, и при этом меньше платить за свет, воду, тепло. В наше время одно не исключает другое — современные технологии и организация управления недвижимостью позволяют уменьшить вероятность всевозможных неприятностей
«Кивеннапа»
26.05.2017 15:48
«Кивеннапа» намерена погасить все выплаты и удвоить темпы ввода жилья
Топ-менеджментом компании «Кивеннапа» принято решение о выделении значительных сумм на погашение требований клиентов, решивших расторгнуть договор строительства и не получивших свое жилье в срок.
pixabay.com.ru
23.05.2017 15:00
Электронная подпись для ЕГАИС «Учет древесины и сделок с ней»
Как сообщает Минприроды России, с 1 июля 2017 года производители пиломатериалов будут обязаны вносить данные о сделках в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) учета древесины и сделок с ней.
УБРиР
23.05.2017 13:25
Агентство S&P повысило рейтинги долговых обязательств УБРиР
Агентство Standard&Poor’s (S&P) повысило краткосрочные рейтинги долговых обязательств Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в иностранной и местной валюте до уровня «В» с уровня «С».
КЕЙ
23.05.2017 08:00
Эксперты КЕЙ рассказали о преимуществах и эволюции SSD-накопителей
Технология SSD накопителей, пришедшая на смену обычным жестким дискам, буквально за несколько лет стала новым стандартом для современного ПК.
INO Group
22.05.2017 11:29
Американские студенты приехали изучать особенности российского бизнеса
Группа учащихся школы бизнеса из Лас-Вегаса посетила в Петербург, чтобы лично познакомиться с местной деловой спецификой.
Владимир Подвальный
19.05.2017 13:21
One and Only выпустила ежегодное аналитическое исследование
Какую недвижимость за рубежом предпочитают покупать инвесторы из СНГ и как изменилось их поведение за последние годы?
ПАО «МРСК Северо-Запада»
17.05.2017 12:40
«МРСК Северо-Запада» увеличивает инвестиционную программу и строит первую цифровую подстанцию
В ПАО «МРСК Северо-Запада» провели пресс-конференцию, посвященную итогам 2016 года и прохождению осенне-зимнего сезона 2016-2017 г.г.
«ЮИТ Санкт-Петербург»
12.05.2017 13:19
В Петербурге стало меньше градостроительной неопределенности
К такому выводу пришел генеральный директор компании «ЮИТ Санкт-Петербург» Михаил Возиянов. В своем интервью БН он привел конкретные примеры позитивных изменений.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.