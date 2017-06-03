Смольный выставил на торги наружную рекламу - после четырех лет перерыва

Комитет по печати петербургской администрации объявил конкурс по наружной рекламе. Как следует из документации, размещенной на электронной площадке «Сбербанк-АСТ», в торгах участвуют 9,3 тыс. конструкций. За право десятилетней аренды город намерен выручить как минимум 985 млн рублей.

Предложение разбито на 23 лота. Стоимость варьируется от 5,06 млн рублей за размещение рекламы на 258 остановках городского транспорта до 134 млн рублей за 766 разноформатных щитов. Девять лотов предназначены для малого и среднего бизнеса, указывается в документации, опубликованной 2 июня.

Заявки будут приниматься до 3 июля 2017 года, итоги подведут 20-го числа того же месяца. Обеспечение договора составляет 50% от годового размера платы по нему.

Напомним, торги по наружной рекламе не проводились в Петербурге с 2013 года. Причиной стали в том числе изменения в федеральном и местном законодательстве, потребовавшие исключения из схемы части щитов и афиш. Новую версию схемы губернатор подписал на прошлой неделе. В нее вошла 9 271 конструкция. Таким образом, число мест для рекламы сократится почти на треть (до законодательных изменений, потребовавших корректировки схемы, рекламных площадей было 14 500).

Ранее «Фонтанка» сообщала, что схемой размещения оказались довольны не все участники рынка. В частности, операторы наружной рекламы «Стоик» и «Сайн Сити» обратились к губернатору с просьбой отложить торги, поскольку в схеме «заложены дискриминационные условия для работы предприятий малого бизнеса на рынке наружной рекламы».