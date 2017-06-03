В закрывшем «К-Рауту» чемодане обнаружили пустые банки

Стеклянными банками оказался набит чемодан без хозяина, прервавший субботние покупки петербуржцев. Взрывотехники Росгвардии закончили проверку бесхозного предмета, забытого днем 3 июня на входе в гипермаркет «К-Раута» в Красносельском районе Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства, по состоянию на 17.30 гипермаркет работает в обычном режиме. Помимо пустых банок в забытом чемодане оказались другие предметы хозяйственного предназначения.

Строительный гипермаркет в Стрельне был оцеплен в четвертом часу дня 3 июня. Покупателей попросили покинуть торговые залы. На место прибыли экстренные службы города.