Итоги ПМЭФ 2017: пять вопросов о главном

Какой будет Россия и мир в 2018 году, запретят ли анонимные мессенджеры, скоро ли нам придется слезть с нефтяной иглы, перестали ли санкции мешать бизнесу и пора ли начинать следить за курсом биткоина .

Петербургский международный экономический форум, прошедший в Северной столице с 1 по 3 июня 2017 года, по предварительным оценкам организаторов, принес стране инвестиции более чем на 2 трлн рублей. Из них 250 млрд рублей достались Петербургу. Сколько из них только на бумаге – покажет ближайшее будущее.

Однако итог форума измеряется не только в цифрах, но и тех настроениях, которые уловили и унесли с собой его участники. «Фонтанка» составила температурную карту делового климата ПМЭФ, опрашивая бизнесменов и государственных деятелей по пяти ключевым вопросам.

Какой будет Россия и мир в 2018 году

Вслед за президентом Владимиром Путиным, который сообщил, что экономика России вступает в новую фазу роста, государственные деятели и первые лица, посетившие ПМЭФ, не скупились на оптимистичные заявления.

«Прогноз – благоприятный. Через год мы будем крепче и богаче», – заявил совладелец нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов.

Президент-председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин видит Россию через год «сильной», худрук Мариинского театра Валерий Гергиев «неделимой», президент «Ростелекома» Михаил Осеевский «более эффективной и более современной», экс-директор Водоканала Феликс Кармазинов – «на высоком уровне».

Но что именно заставляет их делать такой прогноз, государственные мужи и бизнесмены поясняли не слишком охотно. Источник своего оптимизма раскрыла разве что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Мировые финансовые институты очень оптимистично смотрят на темпы развития российской экономики, подтверждают это расчетами, фактами и аргументами, и мы сами видим потенциал, который можно реализовать в ближайший год», – сказала она.

Ложку дегтя в радужное видение будущего внес лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Я с тревогой смотрю, что вокруг него (президента – прим.ред.) опять бегают Кудрины и другие. У них одна цель – давайте продадим последнее, в том числе – Газпром. <…> Если в 2018 году ничего не изменится, то кризис экономический перерастет в политический», – заявил он.

К слову, об ожиданиях от предстоящих в 2018 году выборов высокие гости ПМЭФ почти не говорили – тут все по умолчанию.

«Стабильный социальный и политический климат в России будет неизменным через год. Общество за год не изменится», – уверен Дмитрий Панкин, председатель правления Евразийского банка развития и бывший замминистра финансов России. На «предсказуемость» итогов президентских выборов рассчитывает и совладелец «Старт-Девелопмент» Захар Смушкин.

Вопрос о необходимости обновления в рядах российских бизнес-элит поднял разве что глава Сбербанка Герман Греф. Правда за то, что государству нужна свежая кровь, высказалась половина участвующих в анонимном голосовании.

Запретят ли анонимные мессенджеры

Поскольку президент РФ Владимир Путин, по словам вице-премьера Игоря Шувалова, «заболел цифровой экономикой», вопрос о ее регулировании остро встал на повестке дня. Накануне форума в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий идентификацию пользователей мессенджеров, а глава ФСБ России Александр Бортников сообщил, что Telegram, который ранее обещал не давать сведения о своих пользователях ни государству, ни спецслужбам, используют для связи члены международных террористических группировок.

Глава ведомства Александр Жаров в ходе ПМЭФ-2017 рассказал, что пока не получил от Telegram ответ, от которого может зависеть решение о блокировке, но надеется, что его руководство «примет правильное решение». За жесткое регулирование в сфере кибербезопасности выступил и заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузьмин. «Лучше введем жёсткие меры, а потом отпустим, чем то, что происходит сегодня», – сказал он.

Однако у анонимных мессенджеров нашлось немало защитников среди представителей бизнеса. «О том, как запретить анонимное использование мессенджеров, думают единицы, десятки, максимум сотни людей. А о том, как сохранить анонимность, думают миллионы. Миллионы всегда побеждают десятки», – уверен генеральный директор «Кировского завода» Георгий Семененко. «Создавать запрет на использование информации нельзя. Должен быть согласованный обществом путь», – отметил Валентин Макаров, глава ассоциации «Руссофт». А вот представитель телекоммуникационной отрасли Михаил Осеевский не высказал большого интереса к вопросу. «Мы не занимаемся этой проблемой. Я ими не пользуюсь», – сказал глава «Ростелекома».

За какими индикаторами нужно следить, строя «новую экономику»

Россия вслед за всем миром вступает в эру «цифровой экономики», констатировали участники ПМЭФ. Однако, к единому мнению о том, на какие индикаторы следует обращать внимание, чтобы добиться успеха в новом укладе, не пришли.

«Надо судить по уровню автоматизации и информатизации. Информация – новая нефть», – считает глава «Кировского завода» Георгий Семененко. Глава ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров предлагает мерить успех в новом укладе темпами роста экспорта высокотехнологичной продукции и ее доли в общемировом объеме. «Как для представителя индустрии, которая собирается быть глобальной, это главные индикаторы», – сказал он.

Для тех, кто хочет вступить в новую экономику, хорошо бы последить за курсом криптовалют, в частности биткоина, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов. «Это волатильная валюта. У нее риски выше, чем у других», – отметил он, добавив, что многие компании уже привлекают финансирование в криптовалюте.

Впрочем, в российской экономике по-прежнему «реальность полностью определяет цена на нефть», констатировал Титов. Стандартных индикаторов предпочитает придерживаться и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. «Если говорить о профессиональной деятельности – это – обменный курс, инфляция, цены на товары», – сказал он. Совладелец «Старт-Девелопмент» Захар Смушкин призвал смотреть за изменением объема потребления. «Мы живем в период депрессии – когда есть перепроизводство, а потребление стагнирует или даже снижается», – пояснил предприниматель.

За курсом биткоина следить пока рано, согласился заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузьмин. Однако, по его словам, разработки Центробанка в области виртуальных валют кредитная организация приветствует. «Если будут проекты, с удовольствием поучаствуем», – резюмировал он.

Когда новые источники энергии создадут угрозу добыче традиционных

В рамках ПМЭФ такие гиганты как «Русгидро» и «Росатом» договорились о сотрудничестве в области возобновляемой энергии. Впрочем, пока это скорее дань моде, нежели осознание реальной опасности, что вскоре России придется слезать с «нефтяной иглы». «Уровень потребления энергии продолжит расти, возобновляемые источники энергии не покроют потребность. Пик спроса на них, думаю, придется на 2040-2050 годы. К этому моменту доля нефти в структуре чуть потеряет – составит около 80 процентов», – считает министр энергетики РФ Александр Новак.

Президент Роснефти Игорь Сечин тоже не верит, что нефть потеряет актуальность. «Углеводороды будут и были востребованы», – заявил он. Перспективы производства электромобилей, по мнению топ-менеджера, явно завышены. «Электромобили долго заряжаются, утилизация аккумуляторов — сложный экологический вопрос», – пояснил глава Роснефти.

Не особенно верят в будущее экологического транспорта и представители автомобильной отрасли. Так, президент «АвтоВАЗа» Николя Мор сообщил, что бум электрокаров в России в ближайшие 15-20 лет вряд ли возможен. «Срок автономной работы аккумуляторов зависит от погодных условий. В тех регионах, где бывает слишком холодно или слишком жарко, он снижается», – отметил он. В тех же странах, где альтернативные источники энергии сейчас получили наиболее широкое распространение, это произошло благодаря государственной поддержке, подчеркнул Николя Мор.

Мешают ли вам санкции?

Из высказываний чиновников, можно сделать вывод, что проблема санкций уже практически исчерпана. «Сейчас мы уже адаптировались <…> уже научились работать в этих условиях», – сказала глава счетной палаты РФ Татьяна Голикова. С ней солидарны петербургские чиновники «Многие бизнесмены теперь говорят: «Дайте гарантию, чтобы санкции продлились как можно дольше», – прокомментировал глава комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин.

Однако сами предприниматели предпочитали высказываться на эту тему осторожно. «Санкции заставляют быть более творческим», – отметил заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Александр Медведев. «Санкции нас взбадривают», – добавил генеральный директор Кировского завода Георгий Семененко.

Более откровенен был совладелец «Старт-Девелопмент» Захар Смушкин. «Если бы не было санкций, мы бы имели совершенно иных инвесторов и уровень доходности, который мы бы предлагали, был бы тоже другим. Как бизнесмены мы ползаем на карачках, а не ходим на ногах. Нет у рынка длинных денег, не говоря о том, что психологически атмосфера не привлекательна. Надо искать способ исправления этой ситуации», – заявил он.

Президент, похоже, услышал чаяния бизнеса. «В целом ничего хорошего в санкциях нет, но это не смертельно. Лучше, чтобы их не было, и нужно с этим заканчивать», – заявил в ходе пленарного заседания Владимир Путин. Впрочем, как именно он намерен этого добиваться, глава государства не уточнил.

Галина Бояркова, Ксения Клочкова, Екатерина Кураева, Николай Кудин

«Фонтанка.ру»