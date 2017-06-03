Полтавченко откроет в Крыму дни Петербурга

Делегация Петербурга во главе с губернатором Георгием Полтавченко после окончания ПМЭФа вылетит в республику Крым, где с 4 по 7 июня пройдут дни Санкт-Петербурга.

Как сообщает в субботу пресс-служба Смольного, градоначальник пробудет на полуострове до 6 июня. В программе визита встреча Георгия Полтавченко с главой республики Крым Сергеем Аксеновым, заседание Совета министров по реализации подписанного в 2015 году соглашения о сотрудничестве.

Кроме деловых встреч в программу включены и культурные мероприятия. Члены делегации встретят участников автопробега из Петербурга в Крым и отпразднуют годовщину основания Севастополя.

В рамках визита в крымской столице откроется филиал «Книжной лавки» петербургского «Дома Писателя». Предполагается, что это будет культурно-досуговый центр.

А в Ялте откроют «Книжные аллеи». Проект — совместное детище Петербурга и министерства внутренней политики, информации и связи Крыма.