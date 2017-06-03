Курды анонсировали скорый штурм Ракки
«Демократические силы Сирии» (SDF) «в ближайшие дни» начнут штурм сирийской Ракки, занятой боевиками «Исламского государства». Об этом сообщает Reuters.
«Войска добрались до окраин города, масштабная операция начнется в ближайшие дни», — сказал представитель отрядов народной самообороны курдов (YPG).
Ранее сообщалось, что США начали поставки оружия сирийским курдам перед наступлением на Ракку.
Также стало известно, что возглавляемая США коалиция нанесла серию авиаударов по сирийскому городу, в результате чего погибли 43 мирных жителя.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
Источник: «Газета.Ru»