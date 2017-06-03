Еще
17:33 03.06.2017
Пришлите свою новость!
17:21
Полтавченко откроет в Крыму дни Петербурга
17:09
Семья светогорцев задыхается, но живет в сгоревшей квартире
16:58
Чемодан без хозяина закрыл «К-Рауту» на юге Петербурга
16:37
Курды анонсировали скорый штурм Ракки
16:16
Путин рассказал писателю Гранину, что с ним происходит в Петербурге
16:06
Шнуров «отленинградил» гостей ПМЭФ-2017
15:45
Автобус в Отрадном едва избежал столкновения с поездом
15:30
Финские ученые выяснили, какие люди смеются больше всех
15:15
Собственник поменял замки в штабе Навального в Москве
15:00
«Зенит» хочет вернуться на стадион на Крестовском
14:53
Канделаки: главное, что Орлов не назвал меня старой и страшной
14:46
Ночью в Петербурге горели три иномарки
14:39
Новое руководство «Зенита» не подтверждает сумму в 5 млрд на достройку стадиона
14:21
Фурсенко: Луческу сильный тренер, который привык быть под крылом сильного олигарха
14:20
Защитники Исаакия-музея обратились в Конституционный суд
14:11
ПМЭФ-2018 подвинут из-за Чемпионата по футболу
14:07
Фурсенко намерен пополнить зенитовскую коллекцию трофеев кубком Лиги чемпионов
13:45
Spiegel поместил на обложку Трампа, "уволившего" Землю
13:25
Чеченский суд признал экстремистским еще один ролик про Коран
13:11
От Евросоюза ждут 50 миллионов евро на восстановление Донбасса
12:56
Карпин: Российским болельщикам не дают смотреть Лигу чемпионов жены
12:49
Глава Пентагона допустил возможность конфликта с Китаем
12:38
Канделаки: «Матч ТВ» тратит деньги на покупку прав и будет бороться с пиратами
12:25
Фурсенко: Главная задача для Манчини – поставить интересный для зрителя футбол
12:18
Сбербанк готов участвовать в проекте ЦБ по разработке национальной криптовалюты
12:07
Зампред Сбербанка: российские власти не хотят учиться на опыте WannaCry
11:57
Ремонт «Адмирала Кузнецова» обойдется в 50 млрд рублей
11:48
В Петербурге насмерть замёрзла женщина
11:40
Российские автопроизводители сказали «спасибо» Илону Маску
11:30
На Бассейной разбился рабочий
11:24
В Латвии начались масштабные учения НАТО
11:17
Автомобилисты стоят на границе с Финляндией больше двух часов
11:12
При пожаре в центре Петербурга погибла женщина
11:07
Роскомнадзор о киберугрозах: спасение утопающих - дело рук самих утопающих
11:00
Глава 1С: нужно готовиться к IT-эре, как в 30-х готовились к войне
10:53
В гараже у петербуржца нашли наркотики в ассортименте
10:48
«Газпром» и Shell договорились по «Балтийскому СПГ»
10:47
К концу года в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» будет миллион автомобилей
10:33
«АвтоВАЗ» ожидает роста продаж
10:24
Беглого педофила из Белоруссии нашли в петербургской подземке
10:15
Глава "Ростеха": все технические аспекты сделки с Турцией по С-400 согласованы
10:05
Посол РФ в США охарактеризовал беседы с Кушнером как ежедневные контакты
02:57
День рождения Виктора Цоя отметят фестивалем на Дворцовой площади
02:41
Воздушные змеи взлетят над Кронштадтом
02:29
Летний сад станет Петербургом в миниатюре
02:12
На “Лендоке” покажут фильм Линча о группе Duran Duran
01:56
На фестивале Jazzman представят мужской джазовый вокал
01:38
Фестиваль уличной культуры: вейп-баттл, спрей-арт, Noize MC и другие
01:17
В Петербурге пройдет первый фестиваль 360-градусного кино
00:42
ООН расширила санкции против КНДР
00:21
Пассажиры метро задержали убегающего от полиции мужчину
00:02
Мэй: Сделка с ЕС по Brexit будет успешной для Британии
02/06
Путин поговорил с главой МИД ФРГ в Константиновском дворце
02/06
Новейшие гаубицы «Коалиция-СВ» начнут поступать в российские войска до 2020 года
02/06
Рок-фестиваль в Нюрнберге эвакуируют из-за угрозы теракта
02/06
СМИ: Манчини захотел купить в «Зенит» нападающего за 100 миллионов евро
02/06
Сгоревший много лет назад флигель на Разночинной продают под снос
02/06
Кудрин: Уровень жизни скоро вырастет
02/06
Чиграков попал в базу данных «Миротворца»
02/06
ПМЭФ-2017: Телемедицина для пациентов заработает в 2019 году
02/06
Рогозин предрек развал НАТО
02/06
Кудрин нашел в речи президента на ПМЭФ три тезиса из своей реформы
02/06
Албин: Смольный готовит концессионное соглашение с «Зенитом» по стадиону
02/06
Фильм о блокаде Ленинграда покажут на Красной площади
02/06
Полтавченко назвал условия передачи Исаакия церкви
02/06
Полтавченко: В ходе ПМЭФ-2017 Петербург привлек почти 250 млрд рублей инвестиций
02/06
Премия [Золотая скрепка]: офисный баттл - ода складу
02/06
Кузнецова предложила создать в России бесплатных государственных нянь
02/06
«Фонтанка» за 60 секунд – 2 июня
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
03.06.2017 16:58

Чемодан без хозяина закрыл «К-Рауту» на юге Петербурга

Строительный гипермаркет «К-Раута» на Петергофском шоссе был вынужден прервать свою работу в разгар субботы. Всех покупателей попросили покинуть помещение, которое теперь изучает прибывшая полиция. 

О том, что вокруг «К-Рауты» на Петергофском шоссе, 96, выставлено оцепление, «Фонтанке» сообщил читатель во второй половине 3 июня. «Обнаружена бесхозная сумка. В данный момент сотрудники полиции изучают записи с камер наблюдения», – написал в редакцию Ленинградец. 

 

читатель "Фонтанки" Ленинградец

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

В Росгвардии Петербурга подтвердили, что взрывотехники выехали на место происшествия.

По информации «Фонтанки», причиной стал чемодан, который кто-то оставил прямо на входе в гипермаркет.


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14

Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой

Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37

Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем

30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34

Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами

Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Чемодан без хозяина закрыл «К-Рауту» на юге Петербурга
Ночью в Петербурге горели три иномарки
В Петербурге насмерть замёрзла женщина
На Бассейной разбился рабочий
В Латвии начались масштабные учения НАТО
При пожаре в центре Петербурга погибла женщина
В гараже у петербуржца нашли наркотики в ассортименте
Беглого педофила из Белоруссии нашли в петербургской подземке
Пассажиры метро задержали убегающего от полиции мужчину
Рок-фестиваль в Нюрнберге эвакуируют из-за угрозы теракта
Эхо Петербурга в киевском расстреле
Как украсть полмиллиарда на армейском угле
А девушки потом
Земля профсоюзов очищена огнем
Швабра без бирки довела до суда
Фон Мессинг довела силовиков до миллиарда евро
Как полиция потревожила «Вежливых людей»
Двенадцать разгневанных женщин
Дело стадиона ушло на второй год
Архитектурный шедевр от “Пилона” заинтересовал ФСБ
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Шнуров «отленинградил» гостей ПМЭФ-2017

ПМЭФ: время быть на высоте

Итоги недели: Макрон, ПМЭФ и Бжезинский против России

Новости компаний
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37
Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем
30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Фото предоставлено компаний FORT GROUP
19.05.2017 18:00
Детские клубы выручат родителей в выходные дни
20 и 27 мая родители смогут бесплатно отправить своих детей в увлекательное путешествие. Ребята встретятся с любимыми героями, узнают много интересного и нового. Отдохнут весело и с пользой.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Fjord
05.05.2017 13:03
На квартиры ЮИТ ипотечная ставка снижена до 10, 25%
Квартиры во всех строящихся жилых комплексах ЮИТ в Санкт-Петербурге теперь можно приобрести в ипотеку Россельхозбанка и Газпромбанка на еще более выгодных условиях. 10, 25% – новая, сниженная ставка по ипотечным программам этих банков.
21.04.2017 16:34
ГК QBF выступила партнёром встречи предпринимателей Санкт-Петербурга
Во вторник, 18 апреля 2017 года, ведущие предприниматели и эксперты в области маркетинга собрались в Санкт-Петербурге на форуме «Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу».
Группа компаний «Эталон»
10.04.2017 10:20
ГК «Эталон» начинает продажи в новом проекте в Санкт-Петербурге
Группа компаний «Эталон» открыла продажи квартир в ЖК Fusion в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Проект реализует «Эталон-ЛенСпецСМУ» (входит в ГК "Эталон")
Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20
​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика
Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00
Лайфхак: едем в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.