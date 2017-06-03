Чемодан без хозяина закрыл «К-Рауту» на юге Петербурга

Строительный гипермаркет «К-Раута» на Петергофском шоссе был вынужден прервать свою работу в разгар субботы. Всех покупателей попросили покинуть помещение, которое теперь изучает прибывшая полиция.

О том, что вокруг «К-Рауты» на Петергофском шоссе, 96, выставлено оцепление, «Фонтанке» сообщил читатель во второй половине 3 июня. «Обнаружена бесхозная сумка. В данный момент сотрудники полиции изучают записи с камер наблюдения», – написал в редакцию Ленинградец.

В Росгвардии Петербурга подтвердили, что взрывотехники выехали на место происшествия.

По информации «Фонтанки», причиной стал чемодан, который кто-то оставил прямо на входе в гипермаркет.