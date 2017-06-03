Поджог Land Cruiser на Богатырском попал на видео
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, к дому 39/2 по Богатырскому проспекту пожарных вызвали в три часа ночи 31 мая. Тушить припаркованные во дворе машины выехали три пожарных расчёта, которые за десять минут локализовали возгорание.
В результате в Mazda CX-5 и Land Cruiser сгорели все сгораемые части, ещё три машины повреждены. Дознаватели устанавливают причины случившегося.
При изучении записей камер видеонаблюдения сотрудники полиции обнаружили, что в ту ночь к чёрному Land Cruiser подходил мужчина в низко надвинутом капюшоне. Он поставил, по всей видимости, две канистры с горючей жидкостью: под Toyota и соседнюю машину. Далее видно, как злоумышленник бросает в сторону автомобилей факел и скрывается с места. Побег в сторону школы зафиксировала другая камера, также на запись попала женщина, которая могла видеть поджигателя.
По предварительной информации, уголовное дело уже возбуждено.
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