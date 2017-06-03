Путин рассказал писателю Гранину, что с ним происходит в Петербурге

Президент России Владимир Путин лично вручил госпремию писателю Даниилу Гранину за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Церемония награждения состоялась 3 июня в Константиновском дворце.

Как сообщают СМИ, президент поблагодарил 98-летнего писателя за то, что в своих читателях он воспитывает добро, нравственность, порядочность и честь.

В церемонии награждения приняли участие губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, помощник президента Андрей Фурсенко, деятели культуры и искусства и родственники Даниила Гранина. Зал приветствовал писателя стоя.

После награждения в личной беседе с Граниным президент отметил, что в Петербурге у него всегда всё хорошо получается.

«Настроение хорошее: прилетел в Питер, сел в машину, поехал — и как гора с плеч сваливается. Облегчение какое-то наступает душевное, моральное», – цитируют журналисты главу государства.

Фото: скриншот с сайта twitter.com

Размер государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности составляет пять миллионов рублей. Она присуждается с 2006 года «ведущим просветительскую и миротворческую деятельность, способствующую утверждению непреходящих нравственных ценностей, консолидации общества и получившую широкое общественное признание в России».

Её лауреатами в разные годы становились патриарх Московский и всея Руси Алексий II, Александр Солженицын, Валентин Распутин, Валентина Терешкова, Евгений Примаков, Александра Пахмутова, Валерий Гергиев, а также экс-президент Франции Жак Ширак и король Испании Хуан Карлос I.

Даниил Гранин родился 1 января 1919 года в Курской области, затем семья переехала в Ленинград. Участвовал в Великой Отечественной войне, был награждён боевыми орденами. Печататься начал уже после войны. Автор (в соавторстве с Алесем Адамовичем) документальной хроники «Блокадная книга», которая посвящена сопротивлению Ленинграда, а также таких произведений как «Иду на грозу», «Искатели», «Зубр».