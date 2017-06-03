Собственник поменял замки в штабе Навального в Москве
Собственник помещения, которое арендует Алексей Навальный для московского штаба президентской кампании, в ночь на 3 июня поменял замки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор кампании Навального в Москве Николай Ляскин.
По его словам, «на собственника надавили, и ночью нам в двери вырезали замки и заменили их». Тем не менее Ляскин заявил, что штаб продолжает работать.
Он рассказал, что московский штаб «слишком активно начал работу», заявку на агитационную кампанию подали сто человек.
Столичный штаб Навального открылся 29 мая. Торжественное открытие должно было состояться 24 мая, но клуб Volta, где оно должно было пройти, отказал организаторам кампании.
В начале мая руководитель кампании Алексей Волков в своем Facebook написал, что юристы собственника помещения штаба в Москве потребовали съехать.
Навальный объявил о своем участии в следующих президентских выборах в декабре 2016 года. С тех пор в разных областях России открываются штабы кандидата. Он неоднократно сообщал, что власти всячески мешают его предвыборной кампании. Например, штаб Навального в Нижнем Новгороде замуровали монтажной пеной. Во время открытия штаба в Барнауле политика облили зеленкой.
Источник: РБК