Канделаки: главное, что Орлов не назвал меня старой и страшной

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тинатин Канделаки прокомментировала скандальную ситуацию, связанную с высказываниями сотрудника канала Геннадия Орлова. Банкротство канала она опровергает.

Никакого банкротства, о котором говорят на распространенном видео футбольные комментаторы, по словам Канделаки, нет. Вывод сотрудников из штата и перевод их на договоры идет с прошлого года в связи с сезонностью спортивных мероприятий.

«На СТС нас за такое увольняли, – ответила Канделаки на вопрос о прозвучавших заявлениях. – Но культура жизни на федеральном телеканале только формируется. Для всех участников это был негативный опыт». При этом все полезные каналу сотрудники остаются. «Когда я посмотрела видео, я подумала: слава богу, не сказали, что я старая и страшная».

Ранее в сети появилось видео, на котором комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов говорит о банкротстве телеканала и о том, что сотрудников, включая его самого, выводят из штата. Впоследствии Орлов назвал эту запись продуктом монтажа.