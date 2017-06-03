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03.06.2017 14:53
5 Комментариев

Канделаки: главное, что Орлов не назвал меня старой и страшной

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тинатин Канделаки прокомментировала скандальную ситуацию, связанную с высказываниями сотрудника канала Геннадия Орлова. Банкротство канала она опровергает.

Никакого банкротства, о котором говорят на распространенном видео футбольные комментаторы, по словам Канделаки, нет. Вывод сотрудников из штата и перевод их на договоры идет с прошлого года в связи с сезонностью спортивных мероприятий.

Ксения Потеева

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«На СТС нас за такое увольняли, – ответила Канделаки на вопрос о прозвучавших заявлениях. – Но культура жизни на федеральном телеканале только формируется. Для всех участников это был негативный опыт». При этом все полезные каналу сотрудники остаются. «Когда я посмотрела видео, я подумала: слава богу, не сказали, что я старая и страшная».

Ранее в сети появилось видео, на котором комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов говорит о банкротстве телеканала и о том, что сотрудников, включая его самого, выводят из штата. Впоследствии Орлов назвал эту запись продуктом монтажа.


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комментарии пользователей (5)
knctntn
3 июня 2017 г. 17:13
Ну, она может и не старая, но для 20-летних... А по поводу уродства... в возрасте этой дамы, все-таки, людей уже больше оценивают по уму, тем более, если речь идет о работе, если, конечно, это не бордель.
AGS
3 июня 2017 г. 16:03
alex-un: с кем она в ниццах на феррарях разбивалась, те её и назначают.
sextan
3 июня 2017 г. 15:54
alex-un: Этот факт не отменяет служебной субординации.
ab-cook
3 июня 2017 г. 15:54
alex-un: Да просто мыло она известной марки.Извеснтый мастер путинлизинга.
alex-un
3 июня 2017 г. 15:43
Непонятно, кто назначил Тину Канделаки генеральным продюсером канала "Матч ТВ"? И она должна помнить, когда уважаемый Геннадий Сергеевич Орлов стал известным в СССР спортивным комментатором её самой еще не было в проекте.
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