Шнуров «отленинградил» гостей ПМЭФ-2017

Экономический форум – это не только деловые встречи и беседы о серьезном. В финале второго дня ПМЭФ-2017 Сергей Шнуров расслаблял гостей в Ginza на Аптекарском проспекте.

Постороннему в ресторан в этот вечер было не попасть. Строгий контроль у входа окидывал взглядом вечерние платья и дорогие костюмы участников проходившего с 1 по 3 июня ПМЭФ-2017. Также на празднике были замечены футболист Александр Кержаков, актер Андрей Ургант и публицист Александр Невзоров.

В пиар-службе «Ginza Project» сообщали, что входная плата в ресторан в этот вечер варьировалась от 50 до 200 тысяч рублей.

«Ginza» традиционно принимает гостей ПМЭФ, Шнуров развлекает такую публику тоже не в первый раз. Подход музыкант не меняет, независимо от того, кто пришел его послушать. Несмотря на уличные +5, Сергей Шнуров вышел на сцену в майке и шортах. Зрители побросали пледы, под которыми пытались согреться во внутреннем дворике ресторана, и начали плясать.

К официальной части форума этот концерт не относится. Выступление продолжалось около двух часов и началось с хита прошлого лета «В Питере – пить». Во время исполнения песни «Magic People» участником выступления стал и заслуженный форвард «Зенита» Кержаков. Шнуров посвятил ему измененную строчку из куплета: «Не попадаешь ты, такое бывает!».

Во время культурной программы форума перед участниками в эти дни выступили также Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов в сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра, в Музее Фаберже пел оперно-эстрадный артист из Италии Алессандро Сафина, в отеле «W St. Petersburg» – группа «Мумий Тролль», в Buddha Bar – Григорий Лепс, во дворе-колодце на Гороховой пел Юрий Шевчук, а в одном из павильонов «Ленфильма» – Дитер Болен, про которого писали, что его гонорар составил 50 тысяч евро. Но, судя по постам в социальных сетях, окончательно расслабиться и побыть собой серьезные люди смогли в ночь на 3 июня, на концерте Шнурова.