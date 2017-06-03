«Зенит» хочет вернуться на стадион на Крестовском

Решение о том, на какой из двух петербургских арен футбольный клуб «Зенит» начнет новый сезон, будет приниматься уже после Кубка Конфедераций, который завершится в Северной столице 2 июля.

Как рассказал в рамках финиширующего 3 июня ПМЭФ-2017 гендиректор ФК «Зенит» Сергей Фурсенко, администрация команды очень хочет начать сезон на построенной на Крестовском острове «Санкт-Петербург Арене». По его мнению, первые матчи могут быть проведены на недавно уложенном рулонном газоне.

Вместе с тем, не исключен вариант, что сине-бело-голубые останутся на своем прежнем стадионе «Петровский», с которым уже было попрощались, а потом вернулись после первых двух игр на Крестовском.

Причиной стало качество футбольного поля на «Санкт-Петербург Арене»: посеянная в ходе достройки трава так и не «проснулась», вопреки чаяниям ответственного за ввод в эксплуатацию стадиона вице-губернатора Игоря Албина. Было принято решение срезать естественный газон и застелить чашу рулонным.

Кубок Конфедерации пройдет в городах России с 17 июня по 2 июля. Петербургу предстоит провести матчи открытия и закрытия престижного в футбольном мировом сообществе турнира.