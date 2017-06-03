Защитники Исаакия-музея обратились в Конституционный суд

Федеральный закон, по которому Исаакиевский собор может быть передан Русской православной церкви, оспорен в Конституционном суде. Жалобу написали депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский и градозащитник Павел Шапчиц.

Об этом «Фонтанке» 3 июня сообщил сам Вишневский. Такая же информация подтверждается на сайте КС. Согласно данным портала, обращение находится на изучении у судей. Они решат, будут ли принимать дело к рассмотрению или отклонят жалобу.

«Оспаривается ряд статей федерального закона 327 – «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». С нашей точки зрения, этот документ ставит религиозные организации в привилегированное положение при доступе к объектам культурного наследия», – отметил Борис Вишневский.

Напомним, Исаакиевский собор находится в центре крупного скандала с 10 января 2017 года, когда губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что здание будет отдано в пользование РПЦ. После этого горожане разделились на два лагеря: представители первого устраивают митинги и шествия в защиту светского музея «Исаакиевский собор», второго – участвуют в крестных ходах вокруг храма.

Закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения» принят в 2010 году, его также называют законом «о реституции». Он позволяет различным конфессиям безвозмездно получить в собственность недвижимость, если она когда-то была построена с религиозными целями.