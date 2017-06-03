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03.06.2017 14:39

Новое руководство «Зенита» не подтверждает сумму в 5 млрд на достройку стадиона

Новый гендиректор клуба «Зенит» Сергей Фурсенко не смог подтвердить информацию о том, что на доведение арены «Санкт-Петербурга» до нормального состояния потребуется еще 5 млрд рублей. Ранее такую сумму «Фонтанке» называл его предшественник Максим Митрофанов.

«Всякие разные журналисты и те, кто не отвечают за свои слова, вкидывают информацию» – сказал Фурсенко. На замечание корреспондента «Фонтанки» о том, что источник этой информации теперь назначен советником самого Фурсенко, новый директор ответил: «Я поговорю с ним. По крайней мере, от него я это не слышал».

Ранее в интервью «Фонтанке» теперь уже экс-гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов отметил: «По нашим оценкам, для нормального проведения там футбольных матчей нам придется в первые два года вложить в стадион сумму около 5,5 млрд рублей». Теперь Митрофанов на должности советника председателя правления петербургского клуба отвечает как раз за инфраструктуру арены «Санкт-Петербург».


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maximumtest.ru
31.05.2017 12:37
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30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
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31.05.2017 10:37
3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"
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