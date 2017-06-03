ПМЭФ-2018 подвинут из-за Чемпионата по футболу

Двадцать второй по счету «русский Давос» пройдет на неделю раньше предыдущего. Перенес связан с масштабным футбольным событием, который также предстоит провести в июне-июле 2018 года.

«Форум пройдёт 24,25,26 мая. Выбор более ранних дат форума связан с проведением чемпионата мира по футболу. Мы проведём его достойно», – 3 июня сообщил журналистам заместитель председателя организационного комитета — ответственный секретарь ПМЭФ Антон Кобяков.

В следующем году, по словам представителя организаторов, желание стать гостем форума изъявил Катар. В этом году гостями были – Индия и Сербия, в прошлом – Италия. Статус гостя позволяет делегации не платить взнос за участие в форуме.

Количество участников ХI Петербургского международного экономического форума превысило 14 тысяч человек из 143 стран мира. В прошлом году цифры были скромнее – 12 тысяч участников и 130 стран.

Всего на форуме, который проходил в Северной столице с 1 по 3 июня, было подписано 386 инвестиционных соглашений на сумму более, чем на 2 трлн рублей.

«Главный вывод форума: будущее по-прежнему зависит от нас», – резюмировал Кобяков, добавив, что форум прошёл на доверительном уровне, а все гости показали отсутствие политической ангажированности.