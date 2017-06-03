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03.06.2017 14:07
2 Комментариев

Фурсенко намерен пополнить зенитовскую коллекцию трофеев кубком Лиги чемпионов

Гендиректор ФК «Зенит» Сергей Фурсенко заявил, что намерен выиграть с командой Лигу чемпионов. Такие же амбиции у нового тренера Роберто Манчини.

Как отметил Фурсенко в кулуарах ПМЭФ-2017, и он и Манчини настроены выиграть главный клубный турнир Европы. «В моей биографии есть чемпионство, Кубок России, Суперкубок России, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА – не хватает только Лиги чемпионов, – сказал футбольный функционер. – Манчини тоже амбициозный тренер и тоже хочет выиграть Лигу. Но с нынешним составом «Зенит» претендовать на это не может».

При этом трансферные планы клуба Фурсенко пока не комментирует, ссылаясь на то, что провел в команде всего 5 дней. По его словам, «Зенит» продал игроков на 120 млн евро, но не все эти деньги пойдут на приобретение новых игроков.

Напомним, о назначении на пост главного тренера "Зенита" итальянского специалиста Роберто Манчини стало известно 1-го июня.

Сергей Фурсенко возглавил клуб на прошлой неделе, в качестве единоличного руководителя. Ранее он уже работал президентом "Зенита".


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комментарии пользователей (2)
Клапауциус
3 июня 2017 г. 14:39
Украсть решил, что-ле ?
yuriyp
3 июня 2017 г. 14:23
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