Кого отправляют в "Зенит"

Европейские спортивные журналисты осмыслили заключенный "Зенитом" и Роберто Манчини контракт и наперебой занялись комплектованием будущего состава петербургского клуба. Если верить им, состав этот снова будет звездным, дорогим и с сильным итальянским акцентом. "Фонтанка" посмотрела, кого отправляют Петербург.

Сергей Фурсенко в интервью "Фонтанке" заявил, что Роберто Манчини придется работать с тем материалом, который у него есть на сегодняшний день. Однако все же пообещал итальянскому тренеру минимум 4 новых футболистов. "Пока не могу сказать каких – просто так покупать игроков бессмысленно, нужно понимать, какую схему предпочитает тренер. В зависимости от этого будем укреплять те или иные линии. Мы практически только что подписали контракт, так что в ближайшее время вы всё узнаете», – сказал Фурсенко."

Спортивные СМИ ждать не стали, и начиная с пятницы Интернет пестрит заголовками ""Зенит" интересуется", "Зенит начал переговоры", "Зенит заинтересован".

"Зенит" проявляет интерес к нападающему "Торино" Андреа Белотти, сообщает Corriere Dello Sport. В переходе лично заинтересован новый главный тренер питерского клуба Роберто Манчини. Беллотти действительно стоит интересоваться – в прошедшем чемпионате Италии уже привлеченный в национальную сборную 23-х летний нападающий в 35 матчах забил 26 голов и сделал 7 голевых передач. Только вот президент туринцев Урбано Каиро ранее заявил, что сумма отступных за одного из лидеров команды составляет 100 миллионов евро. Но это, конечно, сумма которую придется выплачивать в случае покупки без согласия "Торино". Есть основание полагать, что согласие итальянского клуба может стоить в два раза дешевле.

Еще один супер-форвард, которого отправляют в Петербург – босниец Эдин Джеко. Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини хочет видеть в рядах сине-бело-голубых нападающего «Ромы» Эдина Джеко. Итальянец хорошо знаком с возможностями 31-летнего боснийца по совместной работе в «Манчестер Сити», сообщает Football Italia. Джеко, чемпион Германии и Англии, хоть уже и не молод, по прежнему на вершине карьеры – 29 мячей в минувшем сезоне.

"Зенит" заинтересован в приобретении сразу двух игроков "Аталанты", сообщает журналист Sky Джанлука Ди Марцио.

Ди Марцио утверждает, что речь идет о аргентинском нападающем Алехандро Дарио Гомесе и молодом правом защитнике Андреа Конти. Якобы, с аргентинским игроком уже проведены первичные переговоры, а за Конти " Зенит" вступил в борьбу с "Миланом". На счету Гомеса ву минувшем сезоне 16 забитых мячей и 12 голевых передач. Его стоимость оценивается в 13 млн. евро. Конти оценивают в 6 млн.евро.

А еще новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассматривает в качестве усиления сразу нескольких игроков «Интера», сообщает Sky Sports. Якобы, он обратил внимание на хорватского полузащитника Марсело Брозовича и защитника, колумбийца Джейсона Мурильо.

Кроме того Sky Sport помещает в шорт-лист Манчини еще двух игроков миланского "Интера" – нападающего Эдера и защитника Андреа Раноккью.

Сorriere di Bologna уверяет, что новый тренер "Зенита" Роберто Манчини хочет видеть в своем клубе левого защитника "Болоньи" Адама Мейсина. Утверждается даже, что Манчини давно следит за его игрой в восторге от молодого защитника. Переговоры могут начаться в самое ближайшее время, сумма трансфера окло 10 млн. евро.

laroma24.it сватает в «Зенит» полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса, и нападающего «Лацио» Бальде Кейта.

А итальянский эксперт Альфредо Педулла сообщает, что «Зенит» может купить у «Интера» защитника Андреа Раноккиа и Ивана Перишича.

Также в списке целей – «Дженоа» с защитником Армандо Иццо и еще один итальянский игрок – нападающий английского «Саутгемптона» Маноло Габбьядини.

Большая часть этих новостей наверняка информационный мусор, но возможно среди них проглядывают контуры будущего "Зенита" Манчини. Только вот главный тренер и новый менеджмент петербургского клуба ограничены лимитом и финансовым фейр-плеем, хотя по последнему вопросу и есть определенный простор для маневра, за счет выгодной продажи Халка, Витселя и Гарая, вместо которых команда Луческу пополнилась лишь совсем недорогими футболистами.

Михаил Гончаров, "Фонтанка.ру"