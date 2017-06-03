Чеченский суд признал экстремистским еще один ролик про Коран

Заводский районный суд Грозного признал экстремистским видеоролик Ильи Мэддисона (настоящее имя Илья Давыдов) «Maddyson об Исламе, Коране и мусульманах».

Решение было принято 16 марта 2017 года. 26 мая Минюст РФ внес ролик в реестр экстремистских материалов.

«Согласно психолингвистическому исследованию, в вышеуказанном видеоматериале имеются действия и высказывания, направленные на унижение человека и группы лиц по признакам отношения к религии ислам», — сообщили на сайте прокуратуры Чечни.

В начале 2017 года блогер Илья Давыдов (Илья Мэддисон) сообщил, что получает угрозы от мусульман из-за записи 2012 года «Шутка про Коран» и вынужден скрываться. Сообщалось, что он уехал из России.

Ролик «Шутка про Коран» был признан экстремистским. Прокуратура Чечни передала материалы проверки ролика в СК для возбуждения уголовного дела. В феврале ведомство сообщило о возбуждении дела против Мэддисона, однако спустя несколько часов удалило сообщение.