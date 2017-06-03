От Евросоюза ждут 50 миллионов евро на восстановление Донбасса

Евросоюз может выделить около 50 миллионов евро на восстановление инфраструктуры Донбасса, в частности Мариуполя, а также на гуманитарные миссии. Об этом сообщил комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан во время посещения юго-востока Украины 1-2 июня, сообщается на сайте Верховной Рады.

Он подчеркнул, что Мариуполь имеет большой потенциал развития, к примеру, в сферах промышленного производства, агропромышленной и туристической отраслей.

Сопровождавший его украинский вице-премьер Геннадий Зубко добавил, что за счет Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) власти уже начинают восстановительную работу в пяти областях: Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской.

«При поддержке ЕС реализуются проекты по следующим направлениям: теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, энергоэффективность зданий, наружное освещение населенных пунктов, обращение с бытовыми отходами, транспортная инфраструктура и строительство жилья», — пояснил Зубко.

Отмечается, что в последние годы Еврокомиссия уже выделила Украине около 400 миллионов евро на осуществление гуманитарных проектов в Донбассе, из них 1,3 миллиона — на Мариуполь.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул в апреле 2014-го после попытки Киева подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране. Власти Украины обвиняют Москву в агрессии и ведении военных действий в Донбассе. Россия последовательно опровергает эти утверждения, подчеркивая, что подразделений ВС РФ там нет.