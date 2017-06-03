Карпин: Российским болельщикам не дают смотреть Лигу Чемпионов жены

Экс-футболист сборной России и нынешний сотрудник «Матч ТВ» рассказал в ходе ПМЭФ-2017 о том, какие факторы влияют на рейтинги спортивных программ. В качестве примера он привел матч Барселоны и ПСЖ в Лиге чемпионов.

По словам Карпина трансляция первого тайма заняла долю порядка 8%, а второго – уже 13%. Причина в том, что во время первой половины матча на Первом канале шел сериал «Мурка». «Командуют у нас женщины, – сказал Карпин. – Сериал закончился, жены пошли умываться и спать, а мужья наконец включили футбол». Правда, он не уточнил, о каком из двух матчей 1/8 финала он говорит.

Кроме того, Карпин заявил, что по качеству показа спортивных трансляций Россия не отстает от Европы, а вот качество самих внутренних турниров оставляет желать лучшего.