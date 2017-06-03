Еще
14:38 03.06.2017
Пришлите свою новость!
14:21
Фурсенко: Луческу сильный тренер, который привык быть под крылом сильного олигарха
14:20
Защитники Исаакия-музея обратились в Конституционный суд
14:11
ПМЭФ-2018 подвинут из-за Чемпионата по футболу
14:07
Фурсенко намерен пополнить зенитовскую коллекцию трофеев кубком Лиги чемпионов
13:45
Spiegel поместил на обложку Трампа, "уволившего" Землю
13:25
Чеченский суд признал экстремистским еще один ролик про Коран
13:11
От Евросоюза ждут 50 миллионов евро на восстановление Донбасса
12:56
Карпин: Российским болельщикам не дают смотреть Лигу Чемпионов жены
12:49
Глава Пентагона допустил возможность конфликта с Китаем
12:38
Канделаки: «Матч ТВ» тратит деньги на покупку прав и будет бороться с пиратами
12:25
Фурсенко: Главная задача для Манчини – поставить интересный для зрителя футбол
12:18
Сбербанк готов участвовать в проекте ЦБ по разработке национальной криптовалюты
12:07
Зампред Сбербанка: российские власти не хотят учиться на опыте WannaCry
11:57
Ремонт «Адмирала Кузнецова» обойдется в 50 млрд рублей
11:48
В Петербурге насмерть замёрзла женщина
11:40
Российские автопроизводители сказали «спасибо» Илону Маску
11:30
На Бассейной разбился рабочий
11:24
В Латвии начались масштабные учения НАТО
11:17
Автомобилисты стоят на границе с Финляндией больше двух часов
11:12
При пожаре в центре Петербурга погибла женщина
11:07
Роскомнадзор о киберугрозах: спасение утопающих - дело рук самих утопающих
11:00
Глава 1С: нужно готовиться к IT-эре, как в 30-х готовились к войне
10:53
В гараже у петербуржца нашли наркотики в ассортименте
10:48
«Газпром» и Shell договорились по «Балтийскому СПГ»
10:47
К концу года в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» будет миллион автомобилей
10:33
«АвтоВАЗ» ожидает роста продаж
10:24
Беглого педофила из Белоруссии нашли в петербургской подземке
10:15
Глава "Ростеха": все технические аспекты сделки с Турцией по С-400 согласованы
10:05
Посол РФ в США охарактеризовал беседы с Кушнером как ежедневные контакты
02:57
День рождения Виктора Цоя отметят фестивалем на Дворцовой площади
02:41
Воздушные змеи взлетят над Кронштадтом
02:29
Летний сад станет Петербургом в миниатюре
02:12
На “Лендоке” покажут фильм Линча о группе Duran Duran
01:56
На фестивале Jazzman представят мужской джазовый вокал
01:38
Фестиваль уличной культуры: вейп-баттл, спрей-арт, Noize MC и другие
01:17
В Петербурге пройдет первый фестиваль 360-градусного кино
00:42
ООН расширила санкции против КНДР
00:21
Пассажиры метро задержали убегающего от полиции мужчину
00:02
Мэй: Сделка с ЕС по Brexit будет успешной для Британии
02/06
Путин поговорил с главой МИД ФРГ в Константиновском дворце
02/06
Новейшие гаубицы «Коалиция-СВ» начнут поступать в российские войска до 2020 года
02/06
Рок-фестиваль в Нюрнберге эвакуируют из-за угрозы теракта
02/06
СМИ: Манчини захотел купить в «Зенит» нападающего за 100 миллионов евро
02/06
Сгоревший много лет назад флигель на Разночинной продают под снос
02/06
Кудрин: Уровень жизни скоро вырастет
02/06
Чиграков попал в базу данных «Миротворца»
02/06
ПМЭФ-2017: Телемедицина для пациентов заработает в 2019 году
02/06
Рогозин предрек развал НАТО
02/06
Кудрин нашел в речи президента на ПМЭФ три тезиса из своей реформы
02/06
Албин: Смольный готовит концессионное соглашение с «Зенитом» по стадиону
02/06
Фильм о блокаде Ленинграда покажут на Красной площади
02/06
Полтавченко назвал условия передачи Исаакия церкви
02/06
Полтавченко: В ходе ПМЭФ-2017 Петербург привлек почти 250 млрд рублей инвестиций
02/06
Премия [Золотая скрепка]: офисный баттл - ода складу
02/06
Кузнецова предложила создать в России бесплатных государственных нянь
02/06
«Фонтанка» за 60 секунд – 2 июня
02/06
Еврокомиссия осудила уголовное преследование иностранных агентов в России
02/06
Голодец назвала дату введения электронных трудовых книжек
02/06
Кирсан Илюмжинов: Для победы на шахматной Олимпиаде недостаточно высоких рейтингов российской сборной
02/06
Владимир Якунин не стал прогнозировать победу Путина на президентских выборах
02/06
У строящихся домов ГК "Город" начали устанавливать фонари
02/06
Илья Стребулаев: Некоторые участники пленарки на ПМЭФ-2017 все еще разбираются с прошлым
02/06
Глава ВТБ: Ставка снижается, и слава богу
02/06
На Урале из-за непогоды без света осталось более 8 тысяч человек
02/06
На Васильевском запретили агитацию Навального - из-за ремонта труб
02/06
Кудрин: Москва и Санкт-Петербург создают 27% ВВП России
02/06
Очевидцы: На синей ветке метро распылили газ
02/06
Скончался балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев
02/06
Доля недовольных ЕГЭ россиян достигла рекордно высокого уровня
02/06
В Совфеде готовы декриминализировать статью, по которой осудили Соколовского
Предыдущие новости
Архив материалов
Недвижимость
Версия для печати
03.06.2017 12:49

Глава Пентагона допустил возможность конфликта с Китаем

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о возможности трений между США и Китаем. Об этом он рассказал на ежегодном азиатском саммите по безопасности «Шангри-Ла Диалог», передает Reuters.

«В то время как конкуренция между США и Китаем — двумя крупнейшими экономиками мира — неизбежна, то и конфликт исключить нельзя», — отметил Мэттис.

По его словам, Вашингтон поддерживает усилия Пекина по сдерживанию Северной Кореи, но не согласен с наращиванием военной силы КНР в Южно-Китайском море.

Мэттис в то же время подчеркнул, что Соединенные Штаты по-прежнему выступают за сотрудничество с партнерами. «Нравится нам это или нет, но мы все — часть мира. Что это будет за мир, если мы все отступим за свои границы?» — сказал глава Пентагона.

Министр напомнил, что замедление или обращение назад ядерных и ракетных программ Северной Кореи стало приоритетом безопасности для Вашингтона, если учесть обещание Пхеньяна разработать ракету, способную нанести удар по материковой части США.

29 мая КНДР успешно провела испытания баллистической ракеты, управляемой системой высокоточного наведения.

Ситуация на Корейском полуострове — одна из самых напряженных тем международной политики. Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае нанесет свой превентивный удар.

Источник: Лента.ру


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Navis Development Group
02.06.2017 18:10

Партнер Navis Development Group снижает базовую ставку по ипотеке до 10% на новое жилье

С 1 июня 2017 года ПАО Сбербанк - Стратегический партнер компании Navis Development Group снижает базовую ставку по ипотеке до 10% на новое жилье
ГК «ЦДС»
02.06.2017 15:44

ГК ЦДС расширяет ипотечную программу

ГК «ЦДС» и АО «Сургутнефтегазбанк» заключили партнерское соглашение о сотрудничестве. Банк аккредитовал строящиеся объекты ГК «ЦДС».
АО «Строительный трест»
02.06.2017 15:38

Объявлены итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший каменщик-2017»

Победителем традиционного ежегодного соревнования специалистов по кирпичной кладке Санкт-Петербурга и Ленинградской области в седьмой раз стал представитель объединения «Строительный трест» – компании-лидера кирпичного домостроения Санкт-Петербурга.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Глава Пентагона допустил возможность конфликта с Китаем
Сгоревший много лет назад флигель на Разночинной продают под снос
У строящихся домов ГК "Город" начали устанавливать фонари
Минстрой сообщил о движении к понижению ипотечной ставки до 9%
Федеральная власть просит КС защитить жертв чёрных риелторов
"Квадрат": На Большевиков построят 24-этажную гостиницу
РФПИ и Renaissance construction вложат 100 млн долларов в строительство города-спутника «Южный»
Российские архитекторы спроектируют небоскреб на Манхэттене
Голодающую дольщицу ГК "Город" госпитализировали по скорой
В Аннино «за налоги» начали строить новую школу
Кухонные споры в апартаментах
Ректора Бачевского арестовали из-за массажа и трикотажа
На охтинском фронте без перемен
Взял ипотеку – выкручивайся сам
На Тореза высотки не будет
Ай да долг, да под арест
Снос хрущевок как «типичная многоходовочка»
Новостройки Петербурга: не продаются и не дешевеют
Тут вам не Москва: в Петербурге раскритиковали массовый снос хрущевок
Тайны Лахтинского проспекта
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели: Макрон, ПМЭФ и Бжезинский против России

Пассажиры метро задержали убегающего от полиции мужчину

Премия [Золотая скрепка]: офисный баттл - ода складу

Новости компаний
Navis Development Group
02.06.2017 18:10
Партнер Navis Development Group снижает базовую ставку по ипотеке до 10% на новое жилье
С 1 июня 2017 года ПАО Сбербанк - Стратегический партнер компании Navis Development Group снижает базовую ставку по ипотеке до 10% на новое жилье
ГК «ЦДС»
02.06.2017 15:44
ГК ЦДС расширяет ипотечную программу
ГК «ЦДС» и АО «Сургутнефтегазбанк» заключили партнерское соглашение о сотрудничестве. Банк аккредитовал строящиеся объекты ГК «ЦДС».
АО «Строительный трест»
02.06.2017 15:38
Объявлены итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший каменщик-2017»
Победителем традиционного ежегодного соревнования специалистов по кирпичной кладке Санкт-Петербурга и Ленинградской области в седьмой раз стал представитель объединения «Строительный трест» – компании-лидера кирпичного домостроения Санкт-Петербурга.
«Эталон ЛенСпецСМУ»
02.06.2017 15:29
Снижены ставки по ипотеке на квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ»
С 1 июня ПАО «Сбербанк России» снижает ставки по ипотеке для новостроек. Теперь заключить ипотечный договор долевого участия на приобретение квартиры от АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в рамках «Акции для застройщиков» можно по ставке от 10% годовых
ПАО «Группа ЛСР»
02.06.2017 11:22
«Группа ЛСР» предлагает «Военную ипотеку» на старте строительства объектов в Петербурге
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк аккредитовал по программе «Военная ипотека» строящиеся объекты «Группы ЛСР», находящиеся на начальной стадии строительства.
ЖК «Невские паруса»
01.06.2017 17:49
«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры с видом на Неву
Компания «Петербургская Недвижимость»- эксклюзивный брокер компании Setl City - начала продажу квартир в четвертой очереди жилого комплекса «Невские паруса».
ГК «Эталон»
01.06.2017 15:09
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК Fusion
Открыты продажи встроенных коммерческих помещений в жилом комплексе бизнес-класса Fusion, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Выборгском районе Санкт-Петербурга в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выборгская».
Пискаревский, двор
01.06.2017 13:39
RBI приглашает в новые дома Петербурга, которые нужно увидеть своими глазами
Покупатели квартир в стройке ориентируются на 3D-визуализации и картинки в буклетах. Но только у самых ответственных застройщиков реальность в итоге не уступает заранее созданной картинке, а иногда даже превосходит ее.
АО «Строительный трест»
01.06.2017 13:30
В жилом квартале NEWПИТЕР прошла церемония посадки деревьев на бульваре Белых Ночей
В жилом квартале NEWПИТЕР прошла торжественная церемония посадки деревьев на бульваре Белых Ночей, в которой приняли участие все гости.
АО «Строительный трест»
01.06.2017 12:30
В жилом квартале NEWПИТЕР состоялась закладка памятной капсулы
В среду, 31 мая 2017 года, в преддверии 25-летия компании «Строительный трест» в жилом квартале NEWПИТЕР состоялась закладка памятной капсулы с посланием потомкам в честь начала строительства первой общеобразовательной школы проекта на 550 мест
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.