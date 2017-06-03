Глава Пентагона допустил возможность конфликта с Китаем

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о возможности трений между США и Китаем. Об этом он рассказал на ежегодном азиатском саммите по безопасности «Шангри-Ла Диалог», передает Reuters.

«В то время как конкуренция между США и Китаем — двумя крупнейшими экономиками мира — неизбежна, то и конфликт исключить нельзя», — отметил Мэттис.

По его словам, Вашингтон поддерживает усилия Пекина по сдерживанию Северной Кореи, но не согласен с наращиванием военной силы КНР в Южно-Китайском море.

Мэттис в то же время подчеркнул, что Соединенные Штаты по-прежнему выступают за сотрудничество с партнерами. «Нравится нам это или нет, но мы все — часть мира. Что это будет за мир, если мы все отступим за свои границы?» — сказал глава Пентагона.

Министр напомнил, что замедление или обращение назад ядерных и ракетных программ Северной Кореи стало приоритетом безопасности для Вашингтона, если учесть обещание Пхеньяна разработать ракету, способную нанести удар по материковой части США.

29 мая КНДР успешно провела испытания баллистической ракеты, управляемой системой высокоточного наведения.

Ситуация на Корейском полуострове — одна из самых напряженных тем международной политики. Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае нанесет свой превентивный удар.