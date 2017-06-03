Канделаки: «Матч ТВ» тратит деньги на покупку прав и будет бороться с пиратами

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тинатин Канделаки заявила, что ее телеканал намерен бороться пиратами, которые нелегально используют контент ресурса. Ранее канал начал судебные тяжбы с сайтом Sports.ru.

По словам Канделаки, которая модерирует профильную дискуссию на ПМЭФ-2017, «Матч ТВ» единственный из всех российских телеканалов тратит большие деньги на покупку прав на спортивные трансляции. От действий пиратов холдинг напрямую теряет деньги, поэтому он и дальше будет с ними бороться.

Ранее «Матч ТВ» вступил в длительный конфликт с руководством портала Sports.ru, который использовал фрагменты записей с игр ФНЛ. Руководство канала потребовало заблокировать сайт в Роскомнадзоре, но получило отказ. Затем был подан иск в Мосгорсуд и требование закрыть раздел «Трибуна».

В свою очередь, Sports.ru обвинил «Матч ТВ» в том, что оно заимствовал текст с сайта без ссылок. Редакция канала принесла извинения.