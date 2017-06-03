Фурсенко: Главная задача для Манчини – поставить интересный для зрителя футбол

Гендиректор ФК «Зенит» Сергей Фурсенко рассказал о том, какую основную задачу ставит руководство команды перед новым главным тренером. По его словам, главное – зрительский футбол.

Свое заявление Фурсенко сделал в ходе ПМЭФ-2017. По его словам, главное требование даже не титулы, а интересный для болельщиков футбол. «Может быть, когда-то они проиграют, но зритель всегда их простит, если увидит, что игроки старались и пытались показать качественный футбол», – заявил он.

Как писала "Фонтанка", соглашение с итальянским специалистом Роберто Манчини петербургский ФК "Зенит" подписал 1 июня сроком на три года с возможностью продления еще на три сезона.