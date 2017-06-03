Сбербанк готов участвовать в проекте ЦБ по разработке национальной криптовалюты

Сбербанк готов участвовать в проекте ЦБ РФ по разработке национальной виртуальной валюты, сказал 3 июня в ходе Петербургского международного экономического форума Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка.

По его словам, собственного проекта на эту тему у кредитной организации нет, но есть дискуссия. "То, что ЦБ стал проводить подобного рода дискуссию, считаем хорошим подходом. И в будущем, если будут проекты, с удовольствием поучаствуем", – сказал он.

Ранее зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила, что регулятор начал работу над созданием национальной виртуальной валюты.

Ранее ЦБ предложил идентифицировать криптовалюты как цифровой товар. По мнению регулятора, пока виртуальные деньги не представляют опасности, но когда их количество вырастет, они могут привести к нестабильности на финансовых рынка.

Международный экономический форум проходит в Северной столице РФ с 1 по 3 июня. Он собрал на своей площадке мировую бизнес- элиту.