Еще
14:39 03.06.2017
Пришлите свою новость!
14:39
Новое руководство «Зенита» не подтверждает сумму в 5 млрд на достройку стадиона
14:21
Фурсенко: Луческу сильный тренер, который привык быть под крылом сильного олигарха
14:20
Защитники Исаакия-музея обратились в Конституционный суд
14:11
ПМЭФ-2018 подвинут из-за Чемпионата по футболу
14:07
Фурсенко намерен пополнить зенитовскую коллекцию трофеев кубком Лиги чемпионов
13:45
Spiegel поместил на обложку Трампа, "уволившего" Землю
13:25
Чеченский суд признал экстремистским еще один ролик про Коран
13:11
От Евросоюза ждут 50 миллионов евро на восстановление Донбасса
12:56
Карпин: Российским болельщикам не дают смотреть Лигу Чемпионов жены
12:49
Глава Пентагона допустил возможность конфликта с Китаем
12:38
Канделаки: «Матч ТВ» тратит деньги на покупку прав и будет бороться с пиратами
12:25
Фурсенко: Главная задача для Манчини – поставить интересный для зрителя футбол
12:18
Сбербанк готов участвовать в проекте ЦБ по разработке национальной криптовалюты
12:07
Зампред Сбербанка: российские власти не хотят учиться на опыте WannaCry
11:57
Ремонт «Адмирала Кузнецова» обойдется в 50 млрд рублей
11:48
В Петербурге насмерть замёрзла женщина
11:40
Российские автопроизводители сказали «спасибо» Илону Маску
11:30
На Бассейной разбился рабочий
11:24
В Латвии начались масштабные учения НАТО
11:17
Автомобилисты стоят на границе с Финляндией больше двух часов
11:12
При пожаре в центре Петербурга погибла женщина
11:07
Роскомнадзор о киберугрозах: спасение утопающих - дело рук самих утопающих
11:00
Глава 1С: нужно готовиться к IT-эре, как в 30-х готовились к войне
10:53
В гараже у петербуржца нашли наркотики в ассортименте
10:48
«Газпром» и Shell договорились по «Балтийскому СПГ»
10:47
К концу года в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» будет миллион автомобилей
10:33
«АвтоВАЗ» ожидает роста продаж
10:24
Беглого педофила из Белоруссии нашли в петербургской подземке
10:15
Глава "Ростеха": все технические аспекты сделки с Турцией по С-400 согласованы
10:05
Посол РФ в США охарактеризовал беседы с Кушнером как ежедневные контакты
02:57
День рождения Виктора Цоя отметят фестивалем на Дворцовой площади
02:41
Воздушные змеи взлетят над Кронштадтом
02:29
Летний сад станет Петербургом в миниатюре
02:12
На “Лендоке” покажут фильм Линча о группе Duran Duran
01:56
На фестивале Jazzman представят мужской джазовый вокал
01:38
Фестиваль уличной культуры: вейп-баттл, спрей-арт, Noize MC и другие
01:17
В Петербурге пройдет первый фестиваль 360-градусного кино
00:42
ООН расширила санкции против КНДР
00:21
Пассажиры метро задержали убегающего от полиции мужчину
00:02
Мэй: Сделка с ЕС по Brexit будет успешной для Британии
02/06
Путин поговорил с главой МИД ФРГ в Константиновском дворце
02/06
Новейшие гаубицы «Коалиция-СВ» начнут поступать в российские войска до 2020 года
02/06
Рок-фестиваль в Нюрнберге эвакуируют из-за угрозы теракта
02/06
СМИ: Манчини захотел купить в «Зенит» нападающего за 100 миллионов евро
02/06
Сгоревший много лет назад флигель на Разночинной продают под снос
02/06
Кудрин: Уровень жизни скоро вырастет
02/06
Чиграков попал в базу данных «Миротворца»
02/06
ПМЭФ-2017: Телемедицина для пациентов заработает в 2019 году
02/06
Рогозин предрек развал НАТО
02/06
Кудрин нашел в речи президента на ПМЭФ три тезиса из своей реформы
02/06
Албин: Смольный готовит концессионное соглашение с «Зенитом» по стадиону
02/06
Фильм о блокаде Ленинграда покажут на Красной площади
02/06
Полтавченко назвал условия передачи Исаакия церкви
02/06
Полтавченко: В ходе ПМЭФ-2017 Петербург привлек почти 250 млрд рублей инвестиций
02/06
Премия [Золотая скрепка]: офисный баттл - ода складу
02/06
Кузнецова предложила создать в России бесплатных государственных нянь
02/06
«Фонтанка» за 60 секунд – 2 июня
02/06
Еврокомиссия осудила уголовное преследование иностранных агентов в России
02/06
Голодец назвала дату введения электронных трудовых книжек
02/06
Кирсан Илюмжинов: Для победы на шахматной Олимпиаде недостаточно высоких рейтингов российской сборной
02/06
Владимир Якунин не стал прогнозировать победу Путина на президентских выборах
02/06
У строящихся домов ГК "Город" начали устанавливать фонари
02/06
Илья Стребулаев: Некоторые участники пленарки на ПМЭФ-2017 все еще разбираются с прошлым
02/06
Глава ВТБ: Ставка снижается, и слава богу
02/06
На Урале из-за непогоды без света осталось более 8 тысяч человек
02/06
На Васильевском запретили агитацию Навального - из-за ремонта труб
02/06
Кудрин: Москва и Санкт-Петербург создают 27% ВВП России
02/06
Очевидцы: На синей ветке метро распылили газ
02/06
Скончался балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев
02/06
Доля недовольных ЕГЭ россиян достигла рекордно высокого уровня
Предыдущие новости
Архив материалов
Деньги
Версия для печати
03.06.2017 12:18

Сбербанк готов участвовать в проекте ЦБ по разработке национальной криптовалюты

Сбербанк готов участвовать в проекте ЦБ РФ по разработке национальной виртуальной валюты, сказал 3 июня в ходе Петербургского международного экономического форума Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка.

По его словам, собственного проекта на эту тему у кредитной организации нет, но есть дискуссия. "То, что ЦБ стал проводить подобного рода дискуссию, считаем хорошим подходом. И в будущем, если будут проекты, с удовольствием поучаствуем", – сказал он.

Ранее зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила, что регулятор начал работу над созданием национальной виртуальной валюты.

Ранее ЦБ предложил идентифицировать криптовалюты как цифровой товар. По мнению регулятора, пока виртуальные деньги не представляют опасности, но когда их количество вырастет, они могут привести к нестабильности на финансовых рынка.

Международный экономический форум проходит в Северной столице РФ с 1 по 3 июня. Он собрал на своей площадке мировую бизнес- элиту.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
19.05.2017 17:54

Акционеры Банка «Санкт-Петербург» направили на выплату дивидендов 20% прибыли

18 мая 2017 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором были подведены итоги работы Банка в2016 году
Банк «Санкт-Петербург»
15.05.2017 12:28

Банк «Санкт-Петербург» начал сотрудничество с «БСС»

Банк «Санкт-Петербург» открыл компании БСС кредитную линию в объеме 500 млн рублей сроком на 2 года с дифференцированными траншами.
03.05.2017 15:23

Банк «Санкт-Петербург» поможет обустроить дачи

Капризы непогоды немного задержали, но не отменили открытие дачного сезона. А сделать свою дачу еще более уютной и комфортной поможет акция Банка «Санкт-Петербург». Она продлится до 30 июня.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Сбербанк готов участвовать в проекте ЦБ по разработке национальной криптовалюты
С начала года Банк "Санкт-Петербург" идет на рекордные показатели
Криптовалюта бьет рекорды
Евро упал на рубль и 10 копеек
Капитализация рынка криптовалют превысила $30 млрд
Курс доллара упал ниже 56 рублей
Прибыль банка «Санкт-Петербург» по МСФО выросла на 18,2%
Бегство российских денег в Швейцарию ускорилось
У Венесуэлы осталось только 10 миллиардов долларов
Банк России за февраль купил валюты на 88 миллиардов рублей
ФОРА-БАНК отмечает юбилей массово и спортивно
Халява, вкладчик!
Андрей Мовчан: «Рубль – это не совсем валюта»
Население боится – Центробанк не делает
Петербуржцам предложили поиграть в биткоины
Банков нет, счета остались
Как Райффайзенбанк не на ту напал
РОСГОССТРАХ усиливает позиции в регионе по ключевым видам
Равнение на карту
Отмена ипотеки с господдержкой: катастрофы не ожидается
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели: Макрон, ПМЭФ и Бжезинский против России

Пассажиры метро задержали убегающего от полиции мужчину

Премия [Золотая скрепка]: офисный баттл - ода складу

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
19.05.2017 17:54
Акционеры Банка «Санкт-Петербург» направили на выплату дивидендов 20% прибыли
18 мая 2017 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором были подведены итоги работы Банка в2016 году
Банк «Санкт-Петербург»
15.05.2017 12:28
Банк «Санкт-Петербург» начал сотрудничество с «БСС»
Банк «Санкт-Петербург» открыл компании БСС кредитную линию в объеме 500 млн рублей сроком на 2 года с дифференцированными траншами.
03.05.2017 15:23
Банк «Санкт-Петербург» поможет обустроить дачи
Капризы непогоды немного задержали, но не отменили открытие дачного сезона. А сделать свою дачу еще более уютной и комфортной поможет акция Банка «Санкт-Петербург». Она продлится до 30 июня.
«Санкт-Петербург»
26.04.2017 11:53
Банк «Санкт-Петербург» подарил детскому дому спортивный зал
Изначально средства планировали потратить на заказ новогодних корпоративных подарков для партнеров и клиентов. Но затем банк «Санкт-Петербург» принял решение направить средства на благотворительные цели в рамках акции «БлагоДарю».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
24.04.2017 13:46
Клиенты Банка «Санкт-Петербург» приняли участие в записи альбома Billy’s Band
Необычное мероприятие провели в студии звукозаписи RedWave Банк «Санкт-Петербург» и группа Billy’s Band. Музыканты записали новый альбом в присутствии клиентов банка. Для того, чтобы получить приглашение на запись, молодые пользователи интернет-банка заранее подавали заявки.
20.04.2017 16:30
Банк «Санкт-Петербург» заключил кредитный договор с компанией «Лидер-Инвест»
Банк «Санкт-Петербург» заключил кредитный договор с компанией «Лидер-Инвест»
Банк «Санкт-Петербург»
20.04.2017 15:08
Банк «Санкт-Петербург» стал инвестором компании VeeRoute
Банк «Санкт-Петербург» и консорциум бизнес-ангелов инвестировали более миллиона долларов в развивающуюся высокотехнологичную компанию VeeRoute - разработчика одноименной платформы управления транспортной логистикой в корпоративном сегменте.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
19.04.2017 12:41
Банк «Санкт-Петербург» открыл с партнерами «Центр сделок с недвижимостью»
Современный сервисный центр для риэлторов и их клиентов открылся в Петербурге на наб. канала Грибоедова 6/2.
ПАО «Сбербанк России»
13.04.2017 17:53
Сбербанк запустил вклад «Память поколений», приуроченный ко Дню Победы
Сбербанк запустил новый вклад «Память поколений», приуроченный к празднованию Дня Победы. Максимальная процентная ставка по продукту составит 7% годовых
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.04.2017 15:11
Банк «Санкт-Петербург» и ЕБРР заключили новое соглашение
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и Европейский банк реконструкции и развития заключили новое соглашение об общих условиях предоставления гарантий в пользу Банка «Санкт-Петербург» по программе содействия развитию торговли (TFP) ЕБРР
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.