Еще
14:39 03.06.2017
Пришлите свою новость!
14:39
Новое руководство «Зенита» не подтверждает сумму в 5 млрд на достройку стадиона
14:21
Фурсенко: Луческу сильный тренер, который привык быть под крылом сильного олигарха
14:20
Защитники Исаакия-музея обратились в Конституционный суд
14:11
ПМЭФ-2018 подвинут из-за Чемпионата по футболу
14:07
Фурсенко намерен пополнить зенитовскую коллекцию трофеев кубком Лиги чемпионов
13:45
Spiegel поместил на обложку Трампа, "уволившего" Землю
13:25
Чеченский суд признал экстремистским еще один ролик про Коран
13:11
От Евросоюза ждут 50 миллионов евро на восстановление Донбасса
12:56
Карпин: Российским болельщикам не дают смотреть Лигу Чемпионов жены
12:49
Глава Пентагона допустил возможность конфликта с Китаем
12:38
Канделаки: «Матч ТВ» тратит деньги на покупку прав и будет бороться с пиратами
12:25
Фурсенко: Главная задача для Манчини – поставить интересный для зрителя футбол
12:18
Сбербанк готов участвовать в проекте ЦБ по разработке национальной криптовалюты
12:07
Зампред Сбербанка: российские власти не хотят учиться на опыте WannaCry
11:57
Ремонт «Адмирала Кузнецова» обойдется в 50 млрд рублей
11:48
В Петербурге насмерть замёрзла женщина
11:40
Российские автопроизводители сказали «спасибо» Илону Маску
11:30
На Бассейной разбился рабочий
11:24
В Латвии начались масштабные учения НАТО
11:17
Автомобилисты стоят на границе с Финляндией больше двух часов
11:12
При пожаре в центре Петербурга погибла женщина
11:07
Роскомнадзор о киберугрозах: спасение утопающих - дело рук самих утопающих
11:00
Глава 1С: нужно готовиться к IT-эре, как в 30-х готовились к войне
10:53
В гараже у петербуржца нашли наркотики в ассортименте
10:48
«Газпром» и Shell договорились по «Балтийскому СПГ»
10:47
К концу года в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» будет миллион автомобилей
10:33
«АвтоВАЗ» ожидает роста продаж
10:24
Беглого педофила из Белоруссии нашли в петербургской подземке
10:15
Глава "Ростеха": все технические аспекты сделки с Турцией по С-400 согласованы
10:05
Посол РФ в США охарактеризовал беседы с Кушнером как ежедневные контакты
02:57
День рождения Виктора Цоя отметят фестивалем на Дворцовой площади
02:41
Воздушные змеи взлетят над Кронштадтом
02:29
Летний сад станет Петербургом в миниатюре
02:12
На “Лендоке” покажут фильм Линча о группе Duran Duran
01:56
На фестивале Jazzman представят мужской джазовый вокал
01:38
Фестиваль уличной культуры: вейп-баттл, спрей-арт, Noize MC и другие
01:17
В Петербурге пройдет первый фестиваль 360-градусного кино
00:42
ООН расширила санкции против КНДР
00:21
Пассажиры метро задержали убегающего от полиции мужчину
00:02
Мэй: Сделка с ЕС по Brexit будет успешной для Британии
02/06
Путин поговорил с главой МИД ФРГ в Константиновском дворце
02/06
Новейшие гаубицы «Коалиция-СВ» начнут поступать в российские войска до 2020 года
02/06
Рок-фестиваль в Нюрнберге эвакуируют из-за угрозы теракта
02/06
СМИ: Манчини захотел купить в «Зенит» нападающего за 100 миллионов евро
02/06
Сгоревший много лет назад флигель на Разночинной продают под снос
02/06
Кудрин: Уровень жизни скоро вырастет
02/06
Чиграков попал в базу данных «Миротворца»
02/06
ПМЭФ-2017: Телемедицина для пациентов заработает в 2019 году
02/06
Рогозин предрек развал НАТО
02/06
Кудрин нашел в речи президента на ПМЭФ три тезиса из своей реформы
02/06
Албин: Смольный готовит концессионное соглашение с «Зенитом» по стадиону
02/06
Фильм о блокаде Ленинграда покажут на Красной площади
02/06
Полтавченко назвал условия передачи Исаакия церкви
02/06
Полтавченко: В ходе ПМЭФ-2017 Петербург привлек почти 250 млрд рублей инвестиций
02/06
Премия [Золотая скрепка]: офисный баттл - ода складу
02/06
Кузнецова предложила создать в России бесплатных государственных нянь
02/06
«Фонтанка» за 60 секунд – 2 июня
02/06
Еврокомиссия осудила уголовное преследование иностранных агентов в России
02/06
Голодец назвала дату введения электронных трудовых книжек
02/06
Кирсан Илюмжинов: Для победы на шахматной Олимпиаде недостаточно высоких рейтингов российской сборной
02/06
Владимир Якунин не стал прогнозировать победу Путина на президентских выборах
02/06
У строящихся домов ГК "Город" начали устанавливать фонари
02/06
Илья Стребулаев: Некоторые участники пленарки на ПМЭФ-2017 все еще разбираются с прошлым
02/06
Глава ВТБ: Ставка снижается, и слава богу
02/06
На Урале из-за непогоды без света осталось более 8 тысяч человек
02/06
На Васильевском запретили агитацию Навального - из-за ремонта труб
02/06
Кудрин: Москва и Санкт-Петербург создают 27% ВВП России
02/06
Очевидцы: На синей ветке метро распылили газ
02/06
Скончался балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев
02/06
Доля недовольных ЕГЭ россиян достигла рекордно высокого уровня
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
03.06.2017 12:07

Зампред Сбербанка: российские власти не хотят учиться на опыте WannaCry

Российские власти не сделали выводов после атаки WannaCry. Такое мнение высказал 3 июня в ходе Петербургского международного экономического форума Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка.

По его словам, уже через несколько часов после начала атаки WannaCry специалисты Сбербанка сделали утилиту, которая может остановить распространение вируса. "Предлагали всем, но у государственных институтов утилита интереса не вызвала", – сказал он.

Напомним, атака программы-вымогателя произошла 13 мая 2017 года. Для внедрения в 60 тысяч компьютеров в 74 странах хакерам потребовалось примерно шесть часов. В России среди пострадавших оказались "Мегафон", МЧС и Минздрав.

При этом после атаки государство не стало инициировать дискуссию, чтобы обсудить выводы из этой ситуации. "Никто из чиновников не собрал нас, не обсудил проблему и не желает искать пути выхода из ситуации", – отметил Станислав Кузнецов.

По его словам, из-за бездействия властей Россия продолжает оставаться для хакеров "мишенью номер один". Выходом из ситуации могло бы стать создание Национального бюро киберугроз по аналогии с Национальным бюро кредитных историй. Если государство не инициирует этого само, такую миссию придется взять на себя банкам и телекоммуникационным компаниям.

Международный экономический форум проходит в Северной столице РФ с 1 по 3 июня. Он собрал на своей площадке мировую бизнес- элиту.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
smi22.ru
31.05.2017 15:08

УБРиР взял «Золотой Меркурий»

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал победителем в ежегодном конкурсе «Лучшая банковская программа для МСП – 2017», который провела Торгово-промышленная палата РФ в пятницу, 26 мая в Москве.
Фотобанк firestock.ru
30.05.2017 15:27

Как сэкономить при эксплуатации зданий

Мы хотим дышать чистым воздухом, работать в тепле и уюте, и при этом меньше платить за свет, воду, тепло. В наше время одно не исключает другое — современные технологии и организация управления недвижимостью позволяют уменьшить вероятность всевозможных неприятностей
«Кивеннапа»
26.05.2017 15:48

«Кивеннапа» намерена погасить все выплаты и удвоить темпы ввода жилья

Топ-менеджментом компании «Кивеннапа» принято решение о выделении значительных сумм на погашение требований клиентов, решивших расторгнуть договор строительства и не получивших свое жилье в срок.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Зампред Сбербанка: российские власти не хотят учиться на опыте WannaCry
Роскомнадзор о киберугрозах: спасение утопающих - дело рук самих утопающих
Глава 1С: нужно готовиться к IT-эре, как в 30-х готовились к войне
«Газпром» и Shell договорились по «Балтийскому СПГ»
К концу года в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» будет миллион автомобилей
«АвтоВАЗ» ожидает роста продаж
Президент РФ поручил правительству защитить инвесторов
ПМЭФ: Финский министр торговли рассказал об увеличении инвестиций в Россию
ПМЭФ-2017: Транспондеры ЗСД будут работать и на других платных дорогах
Банкир Костин готов засудить Кэмерона из-за его заявлений о Brexit
Как США проводили из цивилизованного мира
Новый лоукостер ждут в Пулково
«Зависимость Финляндии от России - миф»
ПМЭФ-2017: Москва покрылась мхом, Петербург побледнел
Что дает ПМЭФ Петербургу
Катерам дадут воду во время Кубка конфедераций
Город трёх планетариев
Смольный собрался в круиз
Офшорный след «Матильды»
Как Harley прокатил байкеров
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели: Макрон, ПМЭФ и Бжезинский против России

Пассажиры метро задержали убегающего от полиции мужчину

Премия [Золотая скрепка]: офисный баттл - ода складу

Новости компаний
smi22.ru
31.05.2017 15:08
УБРиР взял «Золотой Меркурий»
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал победителем в ежегодном конкурсе «Лучшая банковская программа для МСП – 2017», который провела Торгово-промышленная палата РФ в пятницу, 26 мая в Москве.
Фотобанк firestock.ru
30.05.2017 15:27
Как сэкономить при эксплуатации зданий
Мы хотим дышать чистым воздухом, работать в тепле и уюте, и при этом меньше платить за свет, воду, тепло. В наше время одно не исключает другое — современные технологии и организация управления недвижимостью позволяют уменьшить вероятность всевозможных неприятностей
«Кивеннапа»
26.05.2017 15:48
«Кивеннапа» намерена погасить все выплаты и удвоить темпы ввода жилья
Топ-менеджментом компании «Кивеннапа» принято решение о выделении значительных сумм на погашение требований клиентов, решивших расторгнуть договор строительства и не получивших свое жилье в срок.
pixabay.com.ru
23.05.2017 15:00
Электронная подпись для ЕГАИС «Учет древесины и сделок с ней»
Как сообщает Минприроды России, с 1 июля 2017 года производители пиломатериалов будут обязаны вносить данные о сделках в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) учета древесины и сделок с ней.
УБРиР
23.05.2017 13:25
Агентство S&P повысило рейтинги долговых обязательств УБРиР
Агентство Standard&Poor’s (S&P) повысило краткосрочные рейтинги долговых обязательств Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в иностранной и местной валюте до уровня «В» с уровня «С».
КЕЙ
23.05.2017 08:00
Эксперты КЕЙ рассказали о преимуществах и эволюции SSD-накопителей
Технология SSD накопителей, пришедшая на смену обычным жестким дискам, буквально за несколько лет стала новым стандартом для современного ПК.
INO Group
22.05.2017 11:29
Американские студенты приехали изучать особенности российского бизнеса
Группа учащихся школы бизнеса из Лас-Вегаса посетила в Петербург, чтобы лично познакомиться с местной деловой спецификой.
Владимир Подвальный
19.05.2017 13:21
One and Only выпустила ежегодное аналитическое исследование
Какую недвижимость за рубежом предпочитают покупать инвесторы из СНГ и как изменилось их поведение за последние годы?
ПАО «МРСК Северо-Запада»
17.05.2017 12:40
«МРСК Северо-Запада» увеличивает инвестиционную программу и строит первую цифровую подстанцию
В ПАО «МРСК Северо-Запада» провели пресс-конференцию, посвященную итогам 2016 года и прохождению осенне-зимнего сезона 2016-2017 г.г.
«ЮИТ Санкт-Петербург»
12.05.2017 13:19
В Петербурге стало меньше градостроительной неопределенности
К такому выводу пришел генеральный директор компании «ЮИТ Санкт-Петербург» Михаил Возиянов. В своем интервью БН он привел конкретные примеры позитивных изменений.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.