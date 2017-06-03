Зампред Сбербанка: российские власти не хотят учиться на опыте WannaCry

Российские власти не сделали выводов после атаки WannaCry. Такое мнение высказал 3 июня в ходе Петербургского международного экономического форума Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка.

По его словам, уже через несколько часов после начала атаки WannaCry специалисты Сбербанка сделали утилиту, которая может остановить распространение вируса. "Предлагали всем, но у государственных институтов утилита интереса не вызвала", – сказал он.

Напомним, атака программы-вымогателя произошла 13 мая 2017 года. Для внедрения в 60 тысяч компьютеров в 74 странах хакерам потребовалось примерно шесть часов. В России среди пострадавших оказались "Мегафон", МЧС и Минздрав.

При этом после атаки государство не стало инициировать дискуссию, чтобы обсудить выводы из этой ситуации. "Никто из чиновников не собрал нас, не обсудил проблему и не желает искать пути выхода из ситуации", – отметил Станислав Кузнецов.

По его словам, из-за бездействия властей Россия продолжает оставаться для хакеров "мишенью номер один". Выходом из ситуации могло бы стать создание Национального бюро киберугроз по аналогии с Национальным бюро кредитных историй. Если государство не инициирует этого само, такую миссию придется взять на себя банкам и телекоммуникационным компаниям.

Международный экономический форум проходит в Северной столице РФ с 1 по 3 июня. Он собрал на своей площадке мировую бизнес- элиту.