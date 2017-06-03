На Бассейной разбился рабочий

Уроженец Сербии получил тяжелые травмы на строительной площадке в Московском районе Петербурга. Медики не успели его спасти: он скончался вскоре после госпитализации.

Как стало известно «Фонтанке», 3 июня скорую к дому 73/1 по Бассейной улице вызвал прораб, когда один из рабочих упал с высоты. В больницу 48-летнего гражданина Сербии доставили в районе двух часов ночи. Пациента с травмой головы, переломом основания черепа в тяжёлом состоянии поместили в реанимацию, но помочь ему не удалось. В начале пятого мужчина скончался.

Обстоятельства случившегося выясняет полиция.