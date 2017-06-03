При пожаре в центре Петербурга погибла женщина

Во время квартирного пожара в Адмиралтейском районе Петербурга, который ранним утром в субботу тушили 15 человек, погибла женщина.

По данным МЧС по Петербургу, пожарных к дому 2/5 в Люблинском переулке вызвали в 3 июня в 03:42. Огонь охватил 12 квадратных метров обстановки в одной из комнат двухкомнатной квартиры на шестом этаже.

Как стало известно «Фонтанке», из-за задымления жителей соседних квартир попросили выйти на улицу. После того как пожарные справились с открытым огнём, в пострадавшей квартире обнаружили мёртвую женщину. Личность погибшей устанавливается.

Полностью работы по тушению пожара были закончены около пяти часов утра.