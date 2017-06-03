Роскомнадзор о киберугрозах: спасение утопающих - дело рук самих утопающих

Спасать индивидуальных пользователей от киберугроз нужно с помощью просветительских проектов. Такое мнение высказал 3 июня в ходе Петербургского экономического форума заместитель руководителя Роскомнадзора Александр Панков.

"Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Если ты не хочешь, чтоб к тебе пришли, пока ты будешь в отъезде <...>, не выкладывай информацию об этом в сети", – заявил он. Таким образом, повышение грамотности должно играть "большую роль" в защите населения.

Ранее в числе ключевых киберугроз, стоящих перед обществом и государством, Александр Панков назвал появление мобильных устройств с доступом к интернету и перемещение коммерческих транзакций в сеть, а также проблему больших пользовательских данных, сбор и анализ которых не регламентирован.

Международный экономический форум проходит в Северной столице РФ с 1 по 3 июня. Он собрал на своей площадке мировую бизнес- элиту.