Глава 1С: нужно готовиться к IT-эре, как в 30-х готовились к войне

Основатель и директор компании 1С Борис Нуралиев в ходе ПМЭФ-2017 призвал готовиться к IT-эре, как в 30-х готовились к войне. Пока соответствующей армии у России нет.

Борис Нуралиев выступил на сессии, посвященной цифровой экономике. По его словам, сейчас пришло время массово заготавливать кадры в IT-сфере. В качестве аналогии он привел 30-е годы XX века, когда в преддверии мировой войны "в каждом райцентре была парашютная вышка и авиационная школа". Пока темпы подготовки, по словам Нуралиева, недостаточны. Лишь около 60 тысяч школьников сдают ЕГЭ по информатике. Для сравнения, физику выбирают более 200 тысяч. В результате с середины 10 класса учащиеся перестают заниматься информатикой, готовясь к другим предметам.

При этом уже сейчас на мобильную экономику приходится порядка 3,8% ВВП России и 1 млн рабочих мест. По словам Карена Казарьяна, директора «Института исследований Интернета», этот сегмент уже сопоставим в России с сельским хозяйством.

Международный экономический форум проходит в Северной столице РФ с 1 по 3 июня. Он собрал на своей площадке мировую бизнес- элиту.