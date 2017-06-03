В гараже у петербуржца нашли наркотики в ассортименте

В Приморском районе Петербурга сотрудники полиции задержали петербуржца с крупной партией различных наркотиков. По версии следствия, ассортимент от таблеток до элитного порошка предназначался для продажи.

Как стало известно «Фонтанке», в гараж на Планерной, 14 сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков (КОН) в полдень 31 мая зашли в рамках возбужденного в марте этого года уголовного дела, фигурант которого, по всей видимости, к маю вспомнил некоторые подробности. При обыске в гараже, принадлежащем нигде официально не работающему мужчине 30 лет, полицейские обнаружили 10 граммов полусинтетического наркотика, столько же психостимулятора, почти три сотни таблеток, подозрительный свёрток и ещё немного элитного наркотика для личного пользования.

Навестив после этого квартиру на Богатырском, сотрудники правопорядка изъяли еще 42 таблетки и 20 граммов наркотика. Всё обнаруженное по двум адресам отправили на экспертизу, согласно которой в свёртке — чуть больше 120 граммов элитного психостимулятора.

Владелец задержан, взамен изъятого ассортимента он получил уголовное дело за попытку сбыта наркотических средств (228.1 УК РФ).