«Газпром» и Shell договорились по «Балтийскому СПГ»

«Газпром» и англо-голландский концерн Shell подписали основные условия соглашения о совместном предприятии по проекту «Балтийский СПГ». Соглашение подписано в рамках ПМЭФ-2017 3 июня.

Как поясняет российский газовый холдинг, в документе определены принципы функционирования совместного предприятия, которое будет осуществлять работы по проектированию, привлечению финансирования, строительству и эксплуатации завода по производству СПГ в Ленинградской области. На основе этих принципов «Газпром» и Shell продолжат дальнейшую работу по реализации проекта «Балтийский СПГ».

Стороны также заключили рамочное соглашение о совместных технико-экономических исследованиях по проекту «Балтийский СПГ». Подписание данного документа позволит компаниям уже в ближайшее время приступить к разработке предпроектной документации по проекту.

Royal Dutch Shell — холдинговая компания британско-нидерландского нефтегазового концерна Shell, занимающегося добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 90 странах.

В июне 2016 года «Газпром» и Shell подписали меморандум о взаимопонимании по проекту «Балтийский СПГ», в соответствии с которым стороны изучат перспективы взаимодействия в рамках проекта.

Проект «Балтийский СПГ» предполагает строительство завода по производству СПГ мощностью 10 млн тонн в год в порту Усть-Луга Ленинградской области.

«Газпром» и Shell совместно участвуют в проекте «Сахалин-2», в рамках которого работает единственный в России завод по производству СПГ.