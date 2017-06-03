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03.06.2017 10:47

К концу года в системе «ЭРА-ГЛОНАСС будет миллион автомобилей

К концу 2017 года  к системе экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» будет подключен миллион автомобилей. При этом система теряет темпы развития.

О показателях системы рассказал в ходе ПМЭФ-2017 глав НП «ГЛОНАСС» Александр Гурко. По его словам, сейчас темпы развития сократилась, так как система оказалась под управлением военно-промышленной комиссии. Из-за этого коммерциализация проекта снова под вопросом. В середине мая стало известно, что вице-премьер России Дмитрий Рогозин возглавил компанию АО «ГЛОНАСС» вместо министра транспорта Максима Соколова. Курировать работу системы экстренного реагирования при авариях будет коллегия ВПК, которую также возглавляет Рогозин.

С 2017 года в России стало обязательным оснащение "Глонассом" пассажирских и грузовых транспортных средств, которые впервые выпускаются в обращение в стране.

Международный экономический форум проходит в Северной столице РФ с 1 по 3 июня. Он собрал на своей площадке мировую бизнес- элиту.


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smi22.ru
31.05.2017 15:08
УБРиР взял «Золотой Меркурий»
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал победителем в ежегодном конкурсе «Лучшая банковская программа для МСП – 2017», который провела Торгово-промышленная палата РФ в пятницу, 26 мая в Москве.
Фотобанк firestock.ru
30.05.2017 15:27
Как сэкономить при эксплуатации зданий
Мы хотим дышать чистым воздухом, работать в тепле и уюте, и при этом меньше платить за свет, воду, тепло. В наше время одно не исключает другое — современные технологии и организация управления недвижимостью позволяют уменьшить вероятность всевозможных неприятностей
«Кивеннапа»
26.05.2017 15:48
«Кивеннапа» намерена погасить все выплаты и удвоить темпы ввода жилья
Топ-менеджментом компании «Кивеннапа» принято решение о выделении значительных сумм на погашение требований клиентов, решивших расторгнуть договор строительства и не получивших свое жилье в срок.
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23.05.2017 15:00
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Как сообщает Минприроды России, с 1 июля 2017 года производители пиломатериалов будут обязаны вносить данные о сделках в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) учета древесины и сделок с ней.
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