К концу года в системе «ЭРА-ГЛОНАСС будет миллион автомобилей

К концу 2017 года к системе экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» будет подключен миллион автомобилей. При этом система теряет темпы развития.

О показателях системы рассказал в ходе ПМЭФ-2017 глав НП «ГЛОНАСС» Александр Гурко. По его словам, сейчас темпы развития сократилась, так как система оказалась под управлением военно-промышленной комиссии. Из-за этого коммерциализация проекта снова под вопросом. В середине мая стало известно, что вице-премьер России Дмитрий Рогозин возглавил компанию АО «ГЛОНАСС» вместо министра транспорта Максима Соколова. Курировать работу системы экстренного реагирования при авариях будет коллегия ВПК, которую также возглавляет Рогозин.

С 2017 года в России стало обязательным оснащение "Глонассом" пассажирских и грузовых транспортных средств, которые впервые выпускаются в обращение в стране.

Международный экономический форум проходит в Северной столице РФ с 1 по 3 июня. Он собрал на своей площадке мировую бизнес- элиту.