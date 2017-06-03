Беглого педофила из Белоруссии нашли в петербургской подземке

Уроженца Белоруссии, который должен находиться у себя на родине под стражей по делу о совращении несовершеннолетней, обнаружили катающимся по зелёной линии петербургского метро 2 июня.

Как стало известно «Фонтанке», около половины седьмого утра на «Ломоносовской» внимание полиции, на время ПМЭФа направленной на усиление в метро, привлёк молодой человек. Проверка показала, что ему 23 года и в настоящее время он должен находится не в Северной столице, а под арестом в Белоруссии. Там парень с конца декабря прошлого года проходит подозреваемым по уголовному делу о взрослых отношениях с девушкой, которой ещё не исполнилось 16 лет.

Полицейские задержали иностранца и известили коллег в Гродненской области.